Logo
Large banner

Един Џеко овакво понижење није доживио дуго

Извор:

Агенције

14.09.2025

16:26

Коментари:

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Фото: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Фудбалери Наполија савладали су синоћ Фиорентину у Фиренци резултатом 1:3.

Гостујући тим је дошао у предност већ у четвртом минуту голом са бијеле тачке Кевина Де Брујнеа.

Убрзо након тога мрежу Фиорентине погодио је и Хојлунд.

Фиорентина није ништа урадила до полувремена.

Василије Аџић

Фудбал

Ко је Василије Аџић - нови понос Балкана и владар Торина

Тренер Фиорентине Стефано Пиоли већ на полувремену из игре је извадио Едина Џеку.

Нападач БиХ овакво нешто одавно није доживио.

Већ у 51. минуту Фиорентина је примила и трећи гол, када је Букема затресао мрежу.

До краја су домаћи успјели само да постигну утзјешни гол и то преко Ранијерија у 79. минуту.

Подијели:

Тагови:

Един Џеко

Fiorentina

Napoli

Serija A

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је ово могуће? Наставник показивао дјеци снимак убиства Чарлија Кирка, и рекао "заслужио је"?!

Свијет

Да ли је ово могуће? Наставник показивао дјеци снимак убиства Чарлија Кирка, и рекао "заслужио је"?!

1 д

0
Италијански рецепт за домаћи кечап

Савјети

Италијански рецепт за домаћи кечап

1 д

0
Ово је посљедње љето мира: Мрачне прогнозе из Њемачке

Свијет

Ово је посљедње љето мира: Мрачне прогнозе из Њемачке

1 д

0
Ухваћено преко 3.700 одбјеглих затвореника током нереда у Непалу

Свијет

Ухваћено преко 3.700 одбјеглих затвореника током нереда у Непалу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner