Един Џеко овакво понижење није доживио дуго

Фудбалери Наполија савладали су синоћ Фиорентину у Фиренци резултатом 1:3.
Гостујући тим је дошао у предност већ у четвртом минуту голом са бијеле тачке Кевина Де Брујнеа.
Убрзо након тога мрежу Фиорентине погодио је и Хојлунд.
Фиорентина није ништа урадила до полувремена.
Тренер Фиорентине Стефано Пиоли већ на полувремену из игре је извадио Едина Џеку.
Нападач БиХ овакво нешто одавно није доживио.
Већ у 51. минуту Фиорентина је примила и трећи гол, када је Букема затресао мрежу.
До краја су домаћи успјели само да постигну утзјешни гол и то преко Ранијерија у 79. минуту.
