Ухваћено преко 3.700 одбјеглих затвореника током нереда у Непалу

14.09.2025

16:16

Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Непалска полиција ухапсила је више од 3.700 затвореника који су побјегли из затвора током немира у земљи прошле седмице, рекао је портпарол Централне полиције Непала Бинод Гимире.

"До данас у подне укупно 3.723 је враћено у притвор", рекао је Гимире за портал "Хабархуб".

Он је додао да због 10.320 затвореника који су још на слободи полиција позива јавност да остане на опрезу и да прослиједи све корисне информације.

Гимире је навео да су поједине затворенике ухватили припадници индијске полиције у покушају да пређу границу и да су враћени, док су друге ухапсили непалска војска и полиција.

Непалске власти су 4. септембра забраниле главне платформе друштвених медија због пропуштања рока за регистрацију код Министарства комуникација, на шта су бројни људи, посебно млађе генерације, одговорили изласком на улице.

Забрана је укинута, али то није зауставило масовне протесте и касније немире.

Непалски премијер Шарма Оли поднио је оставку у уторак, 9. септембра, након што су демонстранти упали у парламент и запалили куће неколико високих званичника у Катмандуу, што је навело полицију да употријеби водене топове, сузавац и бојеву муницију против демонстраната.

Касније тог дана, војска је интервенисала како би одржала јавни ред у главном граду Непала и другим градовима.

Сушила Карки, бивши предсједник Врховног суда земље, преузела је дужност привременог шефа Владе, преносе Агенције.

