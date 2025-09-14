Logo
Додик: Историјска тежња Срба на овим просторима се апсолутно остварује

Извор:

СРНА

14.09.2025

16:03

Коментари:

0
Додик: Историјска тежња Срба на овим просторима се апсолутно остварује
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да Република Српска, са свим својим вриједностима, егзистира већ 33 године и у сваком случају показује да се историјска тежња Срба на овим просторима апсолутно остварује.

"Вјерујем да Срби као један народ имају право на једну државу, што треба бити наш циљ", рекао је Додик који је и лидер СНСД-а.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик позвао грађане да сутра поносно истакну српске тробојке

Додик је поновио да Српска не стоји, већ ради и развија се.

"А сада бих рекао и да се весели и окупља. У њој се народ окупља и има осјећај за наше вриједности", рекао је Додик.

Додик је истакао да је српском народу потребно више синергије и јединства, те константног разумијевања.

hitna pomoc

Хроника

Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

Према његовим ријечима, Република Српска је дефинитивно показала да не може бити побијеђена ни под притисцима са Запада.

"Ово што имамо се не побјеђује. Дакле, овдје можете само да се придружите и уживате. Иначе, немате другог избора", поручио је Додик.

