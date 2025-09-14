Додик: Историјска тежња Срба на овим просторима се апсолутно остварује

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да Република Српска, са свим својим вриједностима, егзистира већ 33 године и у сваком случају показује да се историјска тежња Срба на овим просторима апсолутно остварује.
"Вјерујем да Срби као један народ имају право на једну државу, што треба бити наш циљ", рекао је Додик који је и лидер СНСД-а.
Додик је поновио да Српска не стоји, већ ради и развија се.
"А сада бих рекао и да се весели и окупља. У њој се народ окупља и има осјећај за наше вриједности", рекао је Додик.
Додик је истакао да је српском народу потребно више синергије и јединства, те константног разумијевања.
Према његовим ријечима, Република Српска је дефинитивно показала да не може бити побијеђена ни под притисцима са Запада.
"Ово што имамо се не побјеђује. Дакле, овдје можете само да се придружите и уживате. Иначе, немате другог избора", поручио је Додик.
