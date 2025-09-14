Клечи у води и позира: Скинула се 39 година млађа дјевојка Лазара Ристовског

14.09.2025
15:46
Коментари:0
Дјевојка глумца Лазара Ристовског, Аница Лазић веома је активна на Инстаграму гдје често објављује слике из свакодневног живота.
Како воли да путује, Аница пратиоце често почасти неком фотком у купаћем костиму са неког одмора, а неријетко је ту и њен партнер 39 година старији Лазар Ристовски.
Наиме, Аница је поделила на сторију слику како клечи у води, те је у овој пози истакла своју витку фигуру.
Иначе, глумица неријетко објављује своје фотографије у разним издањима, а често и у пару па тако њихове слике изазову велику пажњу због велике разлике у годинама међу њима.
Сцена
Аница Лазић објавила снимак са јахте, реаговао и Ристовски
Подсјетимо, Лазар је од Анице старији 39 године, а њихова романса траје више од двије године, након што се он развео од супруге Данице, са којом има двојицу синова.
Аница је једном приликом говорила о њиховом упознавању:
''Лазар и ја смо се упознали без икаквог посредника, ту је посредник једино био Бог. Ми смо се срели у Београду, погледали неколико секунди, а онда смо се загрлили. Након тог загрљаја смо сјели и причали сатима. Мене када питају од када смо заједно, ја кажем од првог пута када смо се погледали. Ми смо имали разговоре на тему да ли треба да изађемо у јавност и да кажемо да смо заједно. Договорили смо се да треба ми да саопштимо, Лазар не би био Лазар да то није урадио на свој начин'', рекла је она.
Најновије
Најчитаније
16
49
16
49
16
46
16
42
16
41
Тренутно на програму