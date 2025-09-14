Logo
Клечи у води и позира: Скинула се 39 година млађа дјевојка Лазара Ристовског

14.09.2025

15:46

Фото: Instagram/@anicalazicofficial/screenshot

Дјевојка глумца Лазара Ристовског, Аница Лазић веома је активна на Инстаграму гдје често објављује слике из свакодневног живота.

Како воли да путује, Аница пратиоце често почасти неком фотком у купаћем костиму са неког одмора, а неријетко је ту и њен партнер 39 година старији Лазар Ристовски.

Аница Лазић
Аница Лазић

Наиме, Аница је поделила на сторију слику како клечи у води, те је у овој пози истакла своју витку фигуру.

Иначе, глумица неријетко објављује своје фотографије у разним издањима, а често и у пару па тако њихове слике изазову велику пажњу због велике разлике у годинама међу њима.

аница

Сцена

Аница Лазић објавила снимак са јахте, реаговао и Ристовски

Подсјетимо, Лазар је од Анице старији 39 године, а њихова романса траје више од двије године, након што се он развео од супруге Данице, са којом има двојицу синова.

Аница је једном приликом говорила о њиховом упознавању:

''Лазар и ја смо се упознали без икаквог посредника, ту је посредник једино био Бог. Ми смо се срели у Београду, погледали неколико секунди, а онда смо се загрлили. Након тог загрљаја смо сјели и причали сатима. Мене када питају од када смо заједно, ја кажем од првог пута када смо се погледали. Ми смо имали разговоре на тему да ли треба да изађемо у јавност и да кажемо да смо заједно. Договорили смо се да треба ми да саопштимо, Лазар не би био Лазар да то није урадио на свој начин'', рекла је она.

(Телеграф.рс)

