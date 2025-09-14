Logo
Додик позвао грађане да сутра поносно истакну српске тробојке

14.09.2025

15:34

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик позвао је грађане да сутра, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, поносно истакну српске тробојке на своје домове.

"Овај заједнички празник је заживио у народу, који га прихвата као свој. Позивам све да дају свој допринос обиљежавању и истакну заставе Републике Српске и Србије испред својих кућа и пословних простора, да се придруже свим нашим манифестацијама поводом 15. септембра", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

протести фармера-Француска

Свијет

Протести фармера широм Француске 26. септембра

Додик је нагласио да је ово јединствен државни празник Републике Српске и Србије, и као такав претеча јединства српског народа.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.

Чарли Кирк

Свијет

Хоће ли отац убице Чарлија Кирка добити награду од милион долара јер је пријавио свог сина?

Идеју о заједничком празнику Србије и Српске дали су руководиоци Србије Александар Вучић и Ана Брнабић у договору са руководством Републике Српске, предвођеним Милорадом Додиком.

Ове године ће Дан српског јединства, слободе и националне заставе бити прослављен у Гаџином Хану, родном граду најпознатијег солунца Драгутина Матића, преноси Срна.

Тагови:

Милорад Додик

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (0)
