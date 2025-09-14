Хоће ли отац убице Чарлија Кирка добити награду од милион долара јер је пријавио свог сина?

Извор:
Висока новчана награда понуђена за информацију која би довела до хапшења убице конзервативног активисте Чарлија Кирка могла би да припадне члану породице осумњиченог, што је изазвало расправу у јавности.
Кирк (31) убијен је прије четири дана, док је држао говор на догађају организације Турнинг Поинт УСА на Универзитету Утах Вели, пише Унилад.
Након убиства, ФБИ је првобитно понудио награду до 100.000 долара. Износ је убрзо почео да расте захваљујући приватним донацијама. Алекс Бруесевиц, саветник Доналда Трампа, додао је 25.000 долара, а конзервативни активиста Роби Старбак обећао је исти износ. Кључни допринос дао је милијардер Бил Акман, који је понудио чак милион долара.
Након што је као осумњичени идентификован 22-годишњи Тајлер Робинсон из Јуте, а у његовој предаји је учествовала његова породица, Акман се огласио на Твитеру како би појаснио да ли они испуњавају услове за награду. „Неколико људи изразило је забринутост да би отац Тајлера Робинсона могао добити награду за предају свог сина, што потиче на размишљање“, написао је.
"Увијек одржим своју ријеч"
„Прво, да би награде биле ефикасне у проналажењу криминалаца, морају се исплатити чак и ако је прималац преварант или нешто горе. Међутим, у овом случају, ако се утврди да је Тајлеров отац био умјешан или је на други начин дјеловао немарно и тиме допринео Чарлијевој смрти, грађанска тужба или кривични прогон поништиће сваку неправедну накнаду“, појаснио је Акман.
Милијардер је додао да је чуо да се породица намјерава одрећи права на награду.
"Дакле, да, исплатићемо награду, ако је заслужена, ономе кога ФБИ именује као особу која је пружила информације које су довеле до Тајлеровог хапшења. Увијек одржавам своју ријеч", закључио је. Ипак, према ранијем полицијском извјештају, власти нису директно контактирале Робинсоновог оца, већ породични пријатељ.
"Увече 11. септембра 2025. члан породице Тајлера Робинсона обратио се породичном пријатељу, који је контактирао Канцеларију шерифа округа Вашингтон с информацијама да им је Робинсон признао или имплицирао да је починио инцидент", стоји у извјештају. Та информација потом је прослеђена надлежним истражитељима и ФБИ-у.
