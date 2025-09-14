Школска асистенткиња из пакла: Злостављала ученика (17), па пред судом признала све

14.09.2025
15:01
Коментари:0
Бивша асистенткиња у средњој школи Мар Виста у Калифорнији, Лизет Велес Ортега, признала је кривицу за тешка кривична дјела сексуалне природе која укључују 17-годишњег ученика.
Случај је изазвао велику забринутост и покренуо питања о безбједносним провјерама особља које ради с дјецом, чак и када су запослени преко спољних агенција, пише Њујорк Пост.
Лизет Велес Ортега (32) је у четвртак на суду у округу Сан Дијего признала кривицу по двије тачке оптужнице: за противзаконит полни однос с малољетником и орални секс с малољетником. Овим признањем окончан је вишемјесечни правни процес који је започео њеним хапшењем у мају ове године. Изрицање пресуде заказано је за сљедећи мјесец на суду у Чула Висти.
Према информацијама из уреда окружног тужиоца округа Сан Дијего, признање кривице Лизет Велес Ортеге није део нагодбе која би укључивала унапред договорену казну. То значи да ће судија имати потпуну слободу у одлучивању о њеној судбини током изрицања пресуде које је заказано за 29. октобар.
Ортега се суочава с максималном казном до пет година државног затвора. Њен случај привукао је пажњу јавности не само због природе злочина, већ и због позиције коју је обављала. Радила је као асистенткиња за подршку ученицима у средњој школи Мар Виста у Империал Бичу, али није била директно запослена у школи. Била је била запослена у једној фирми, спољном сараднику којег је школски округ ангажовао за пружање медицинског и помоћног особља.
Истрага је покренута 19. маја, када су школски званичници контактирали полицију округа Сан Дијего због сумњи у непримјерен однос између Ортеге и једног ученика.
Само два дана касније, 21. маја, детективи су ухапсили Ортегу, која је у то вријеме имала 31 годину.
Првобитно се суочила с пет тешких кривичних дјела, која су укључивала не само сексуалне радње, већ и договарање незаконитог састанка с малољетником те покушај одвраћања жртве од сарадње с полицијом. Истражитељи су утврдили да се комуникација примарно одвијала путем телефона, а наводни злочини догађали су се изван школског кампуса током априла и маја.
Lisette Ortega Veles, 31, a San Diego student support aide, was arrested Wednesday for allegedly committing oral copulation and s*xual intercourse on her 17 year old student at Mar Vista High School. Ortega is being held on $250,000 bail. pic.twitter.com/3F328WaS7c— Lucra (@lucrafund) May 23, 2025
На првом појављивању пред судом, Ортега се изјаснила да није крива, а одређена јој је кауција у износу од 250.000 долара. Судија је, у случају да буде пуштена уз кауцију, наложио строге мјере забране приласка жртви и свим школама.
Случај је ставио под лупу и праксу запошљавања спољних сарадника у образовним институцијама. Фирма Ро Хелтхкер, која се бави запошљавањем медицинског особља за школе, поправне установе и приватну његу, одмах је реаговала на оптужбе. У изјави за медије, извршни директор Џеф Видмајер нагласио је посвећеност фирме безбиједности.
У Ро Хелту, безбиједност је наш главни приоритет. Оптужбе схватамо изузетно озбиљно и чинимо све што можемо како бисмо истражили проблем и адекватно реаговали", стоји у саопштењу. Фирма је такође истакла да њихов процес запошљавања укључује ригорозне провјере прошлости, укључујући проверу отисака прстију путем Еф Би Аи и Министарства правде.
Школски округ Свитвотер Јунион Хај Скул Дистрикт такође је издао саопштење у којем потврђује да су упознати с истрагом која укључује њиховог спољног сарадника, те да у потпуности сарађују с полицијом.
