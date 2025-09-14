Logo
Large banner

У понедјељак сунчано и топлије вријеме уз умјерену облачност

14.09.2025

14:45

Коментари:

0
У понедјељак сунчано и топлије вријеме уз умјерену облачност
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ у понедјељак се очекује претежно сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност и топлије.

Ујутро ће бити свјеже, а око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен и у скретању на сјеверне смјерове.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

Јутарња температура ваздуха износиће од девет до 15 степени, у вишим предјелима од пет, а дневна од 24 до 29 степени, у вишим предјелима од 20 Целзијусових степени, преноси Срна.

Данас је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, локално са слабом кишом или пљусковима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Ilu-čokolada-010925

Кошарка

Бивша НБА звијезда се предозирала чоколадом

Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно 18, Калиновик и Кнежево 20, Соколац и Сребреница 21, Гацко 22, Сарајево, Вишеград, Мркоњић Град и Нови Град 23, Приједор и Фоча 24, Србац 25, Бањалука, Бијељина, Рибник и Требиње 26, Билећа и Мостар 27 и Добој 28 Целзијусових степени.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коначно креће градња дугоочекиваног брзог пута у БиХ

Економија

Коначно креће градња дугоочекиваног брзог пута у БиХ

1 д

0
Како свакодневно конзумирање кафе утиче на тијело и здравље?

Здравље

Како свакодневно конзумирање кафе утиче на тијело и здравље?

1 д

0
Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

Република Српска

Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

1 д

0
Саво Минић показао како проводи слободно вријеме - ФОТО

Република Српска

Саво Минић показао како проводи слободно вријеме - ФОТО

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner