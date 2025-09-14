Logo
Large banner

Бивша НБА звијезда се предозирала чоколадом

Извор:

Курир

14.09.2025

14:10

Коментари:

0
Crna čokolada
Фото: Unsplash

Некадашњи ас Кливленда, Филаделфије, Портланда и Денвер Нагетса у подкасту "Ол д Смок" причао је о свом најбизарнијем изостанку.

"Човјече, чоколада и слаткиши. Жена и ја смо дан прије утакмице, не сјећам се тачно које, отишли на сајам чоколаде. Тржни центар је био огроман, нудила се неограничена количина чоколаде. Пробао сам апсолутно све и осјетио да сутра нешто неће бити како треба", открио је Милер.

dzejla ramovic instagram

Сцена

Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

На крају је завршио у болници, преноси "Курир".

"Предозирао сам се чоколадом. Нисам се будио два дана. Добио сам тровање храном", присјетио се Милер.

Занимљиво, то је била једина утакмица коју је пропустио Милер током свог двогодишњег боравка у Портланду.

Подијели:

Тагови:

Чоколада

НБА

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Када нам се враћа температура од 30 степени

Друштво

Када нам се враћа температура од 30 степени

1 д

0
Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

Хроника

Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

1 д

0
Пијан разбио главу брату стакленом флашом

Хроника

Пијан разбио главу брату стакленом флашом

1 д

0
Преминуо легендарни боксер

Остали спортови

Преминуо легендарни боксер

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner