Пијан разбио главу брату стакленом флашом

Извор:
Телеграф
14.09.2025
13:57
Коментари:0
Полиција у Обреновцу ухапсила је у суботу Н.П. (24) због насиља у породици, након што је у пијаном стању физички напао свог брата испред једног угоститељског објекта у селу Грабовац.
Како пише Телеграф.рс, до инцидента је дошло послије свађе када је осумњичени у више наврата ударио свог брата Н.П (32) и то стакленом флашом. Задао му је више удараца у предјелу главе.
Хроника
Масовна туча у Мостару, има повријеђених
Полиција у Обреновцу је осумњиченом одредила му задржавање до 48 сати и писала пријаву за Насиље у породици.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму