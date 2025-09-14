Logo
Пијан разбио главу брату стакленом флашом

Извор:

Телеграф

14.09.2025

13:57

Пијан разбио главу брату стакленом флашом
Фото: Танјуг

Полиција у Обреновцу ухапсила је у суботу Н.П. (24) због насиља у породици, након што је у пијаном стању физички напао свог брата испред једног угоститељског објекта у селу Грабовац.

Како пише Телеграф.рс, до инцидента је дошло послије свађе када је осумњичени у више наврата ударио свог брата Н.П (32) и то стакленом флашом. Задао му је више удараца у предјелу главе.

Полиција ФБиХ

Хроника

Масовна туча у Мостару, има повријеђених

Полиција у Обреновцу је осумњиченом одредила му задржавање до 48 сати и писала пријаву за Насиље у породици.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

Тагови:

Туча

porodično nasilje

