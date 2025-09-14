Logo
Large banner

Лични подаци више од милион грађана објављени на даркнету

Извор:

Танјуг

14.09.2025

13:35

Коментари:

0
Лични подаци више од милион грађана објављени на даркнету
Фото: Pixabay

Лични подаци више од милион грађана Шведске објављени су на даркнету, изјавио је експерт за сајбер безбједност, Карл Емил Ника, преносе данас шведски медији.

Томе је претходио сајбер упад у августу на чијој мети су се нашли системи фирме Миљодата која опрема чак 80 одсто шведских локалних заједница системима за управљање људским ресурсима, преноси национална телевизија СВТ.

Том приликом украдени су подаци грађана, као што су лични идентификациони бројеви, адресе, бројеви телефона и легитимације запослених.

Војска Србије

Србија

Из Генералштаба откривено колико ће трајати служење војног рока

Сви ови подаци сада су објављени на даркнету, одвојеном делу интернета којем може да се приступи само помоћу специјалног софтвера.

“Најопасније је то што ће извршиоци сајбер напада сада почети да контактирају појединце и покушати да их преваром наведу да дају још информација”, казао је Ника за СВТ.

Трудница

Регион

Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

Хакерска група Датацарy преузела је јуче одговорност за сајбер напад, тражећи 1,5 биткоина, или око 150.000 евра, како не би објавила личне податке грађана.

Очигледно је да уцјена није успјела, тако да је група данас објавила ове податке, преноси СВТ.

Подијели:

Тагови:

Шведска

lični podaci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска војници парада

Србија

Из Генералштаба откривено колико ће трајати служење војног рока

1 д

0
МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

Друштво

МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

1 д

0
Avion

Свијет

Пијана пилоткиња изазвала хаос на лету

1 д

0
Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

Регион

Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner