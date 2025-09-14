Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

Извор:
14.09.2025
Једна од пет жена доживи спонтани побачај у прва три мјесеца трудноће, често без јасног или очитог разлога.
Учесталост спонтаних побачаја износи око 15 посто свих клинички препознатих трудноћа.
Дио статистике је и саговорница "Индекса" која је спонтани побачај имала у задарској болници.
Своје искуство подијелила је анонимно за овај медиј, јер дио породице није знао за трудноћу због раног стадија, али и због трауматичног искуства које је имала након самог чина побачаја те збрињавања фетуса.
Приликом редовне контроле у 12. седмици трудноће сазнала је да је срце престало куцати. Плод је био дан или два мањи јер је срце стало куцати у том периоду. Имала је избор између киретаже или медикаментозног абортуса, од чега је, додаје на њену несрећу, изабрала абортус потакнут таблетама.
"Добила сам исти тај дан таблете за кући и да дођем за два дана у болницу око 9 сати уз упуте и објашњења како ће се развијати даљњи тијек. Доласком у недјељу, два дана након на одјел ме запримају љубазне сестре које ми дају преостале таблете и бруфен.
У међувремену доктор одрађује још један УЗВ као потврду и говори да ако осјетим у неком трену као да ми је нешто испало, да обавезно јавим. До тог трена је све било добро, али онда слиједи негативан расплет догађаја", говори пацијенткиња те наставља:
"Након што ми је испао велики хематом, за неколико минута без болова осјетила сам да излази још нешто. У тоалету сам тада видјела да се радило о цијелом фетусу од отприлике 8 цм. Фетус је остао у улошку, који сам скинула и одложила са стране, а затим сам отишла у сестринску собу и испричала што се догодило".
На питање сестара гдје је фетус и је ли испао у ВЦ, одговорила сам да је у улошку и да не знам шта да учиним с њим. Након краће шутње, речено ми је да га бацим у ВЦ шољу или у канту поред. Била сам згрожена јер се радило о обичној канти за комунални отпад, препуној боца, опушака и убруса, у којој се нашло и моје дијете", казала је пацијенткиња чији су подаци познати редакцији.
У Хрватској не постоји јасно прописани закон на националном нивоу који посебно уређује детаљан поступак збрињавања фетуса након спонтаног побачаја, осим општих правила о збрињавању медицинског отпада и слања узорака на патохистолошку обраду.
Према правилу из медицинске праксе и етичког кодекса, болнице су дужне према захтјеву родитеља омогућити покоп феталних остатака, али таква пракса зависи од болнице и услова.
У спровођењу постоји "сива зона" – поступци често зависе од појединачних случајева, вољи родитеља, комуникацији са здравственим особљем и правним регулативама, што значи да доступност опција и јасноћа информација варира од болнице до болнице.
Из задарске болнице одговорили су како нису имали пријаву за одређени случај те су појаснили како се проводи збрињавање фетуса.
"У односу на сам поступак медикаментозног прекида трудноће, увијек се прије самог поступка пацијентима објашњава начин и поступак прекида трудноће. Пацијентима се обавезно даје и писана обавијест о препорученом дијагностичко-терапијском поступку с детаљно описаним поступком.
Збрињавање се врши зависно о стању у којем се налазе остаци плода, а што зависи од степена трудноће. За већи плод се додатно потписује "Сагласност за збрињавање посмртних остатака побаченог плода" те се према протоколу установе исти односи на Одјел патологије и цитологије те збрињава у складу са законским прописима.
У таквим случајевима пацијентима се нуди на избор укоп или збрињавање с осталим медицинским отпадом и то управо зато што га законски прописи као таквог дефинишу. Ако пацијент преузима плод преко одабраног погребног подузећа за укоп у породичну гробницу или на Градском гробљу, а то се догађа претежно из вјерских разлога, преузимање евидентирамо и слиједимо протокол. Ако се ради о мањим продуктима зачећа (текући садржај) исти се збрињавају на прописан начин", поручили су из задарске болнице.
Према подацима ХЗЈЗ-а у Хрватској се у посљедњих пет година повећао број побачаја и прекида трудноће. Тако је 2020. године забиљежено око 7.400 побачаја, док је прошле године тај број порастао на 8.130.
Када су у питању спонтани побачаји, њихов број је варирао посљедњих пет година, а у 2024. години регистровано је око 1.500 спонтаних побачаја, од којих је 38 пријављено у задарској болници.
Из Министарства здравства казали су како је поступање у случају прекида трудноће уређено Законом о здравственим мјерама за остваривање права на слободу одлучивања о рађању дјеце док се Законом о управљању отпадом одређује да се патолошки отпад мора сакупљати и збрињавати на посебан начин.
"Одлагање у комунални отпад или путем санитарних чворова није допуштено нити предвиђено прописима те појединачни случајеви које наводите представљају неправилности које нису у складу с важећим стандардима.
Болнице према интерним процедурама омогућују разне облике збрињавања, но без обзира на одабрани модел, медицинско је особље дужно пацијенткињи пружити јасне и потпуне информације о самом поступку и његовим посљедицама, укључујући и објашњење начина даљњег поступања с фетусом или ткивом", казали су из министарства.
Национални протоколи о збрињавању фетуса постоје у неколико европских земаља које имају јасно дефинисане смјернице и законе.
У Уједињеном Краљевству постоје смјернице које налажу да остаци фетуса након побачаја не смију бити третирани као обични медицински отпад, већ се нуде три опције женама: заједнички покоп, кремација или приватно организовани покоп. Националне смјернице имају и Њемачка, Шведска те Ирска, док у Хрватској то није случај.
"Сматрам да је крајње вријеме да се у Хрватској успостави национални протокол који ће јасно регулирати поступање у оваквим ситуацијама, уз обавезну едукацију медицинског особља о комуникацији с пацијентима које пролазе кроз трауматичан губитак.
Нажалост, случајеви попут овог из Задра нису изолирани, већ указују на озбиљан недостатак јасних протокола и комуникације у здравственом суставу када је ријеч о збрињавању фетуса након спонтаног побачаја.
Пацијенти у оваквим случајевима имају право на јасну и правовремену информацију о поступку збрињавања фетуса те врло важну психолошку подршку и савјетовање", нагласила је Јасна Карачић Занети из Удружења права пацијената.
