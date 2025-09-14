Logo
У ова три знака се рађају милијардери

Астролози тврде да ова три знака имају највеће шансе да се обогате, захваљујући амбицији, одлучности и склоности ка успјеху, а Форбсова листа милијардера потврђује њихову доминацију.

Астролози истичу да три хороскопска знака – Лав, Шкорпија и Јарац – имају највеће изгледе за стицање богатства, што потврђује и Форбсова листа најуспјешнијих појединаца.

Лав

Лавови су изузетно амбициозни и вођени жељом за успјехом, што их чини природним лидерима.

Њихов хедонизам и потреба да их други цијене подстичу их да остваре своје циљеве.

ČARLI-KIRK-100925

Свијет

Колико је богат био убијени Чарли Кирк

Увијек су корак испред, што им омогућава да привуку повјерење и подршку околине, чиме лакше достижу финансијски успјех.

Шкорпија

Шкорпије су одлучне, неустрашиве и често теже независности, због чега преферирају сопствени бизнис умјесто рада под туђим ауторитетом.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Убиство Кирка показује колико је америчко друштво поларизовано

Иако можда не истичу материјално богатство као приоритет, дубоко у себи желе да обезбиједе значајно богатство за себе и будуће генерације.

Јарац

Јарчеви су познати по својој марљивости, одлучности и склоности ка материјалном успјеху.

Њихова амбиција и љубав према удобном животу воде их ка остварењу финансијских циљева.

За њих је богатство често приоритет, а љубав долази тек након тога, што их чини неумољивим у потрази за просперитетом.

Ови знакови, према астролозима, имају особине које их издвајају као потенцијалне "миљенике судбине" када је ријеч о стицању богатства.

