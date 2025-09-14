Песков: Убиство Кирка показује колико је америчко друштво поларизовано

Извор:
Друштво у Сједињеним Државама је сада изузетно поларизовано, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући атентат на америчког конзервативног активисту Чарлија Кирка.
"На америчким органима реда је да утврде да ли су то изоловани инциденти или нека врста тренда, што је много горе, али чињеница је да је друштво сада изузетно поларизовано", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину.
Кирк, један од кључних Трампових савезника, убијен је на масовном догађају на Универзитету "Јута Вели". Иза њега су остали супруга и двоје дјеце.
Он је говорио против помоћи Украјини, назвао је украјинског предсједника Владимира Зеленског препреком миру и марионетом Централне обавјештајне агенције (ЦИА), а такође је истицао да је Крим увијек био дио Русије.
Ово није први пут да је изведен напад на политичара који се противи помоћи Украјини.
У мају 2024. године проукрајински радикал покушао је да убије словачког премијера Роберта Фица, који је био хоспитализован у критичном стању.
Исте године догодила су се два покушаја убиства тадашњег предсједничког кандидата Доналда Трампа, који је раније доводио у питање америчку помоћ Украјини.
