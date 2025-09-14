Logo
Песков: Убиство Кирка показује колико је америчко друштво поларизовано

Извор:

СРНА

14.09.2025

12:41

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Друштво у Сједињеним Државама је сада изузетно поларизовано, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући атентат на америчког конзервативног активисту Чарлија Кирка.

"На америчким органима реда је да утврде да ли су то изоловани инциденти или нека врста тренда, што је много горе, али чињеница је да је друштво сада изузетно поларизовано", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину.

Кирк, један од кључних Трампових савезника, убијен је на масовном догађају на Универзитету "Јута Вели". Иза њега су остали супруга и двоје дјеце.

море-Јадран-Јадранско море

Регион

Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору

Он је говорио против помоћи Украјини, назвао је украјинског предсједника Владимира Зеленског препреком миру и марионетом Централне обавјештајне агенције (ЦИА), а такође је истицао да је Крим увијек био дио Русије.

Ово није први пут да је изведен напад на политичара који се противи помоћи Украјини.

У мају 2024. године проукрајински радикал покушао је да убије словачког премијера Роберта Фица, који је био хоспитализован у критичном стању.

Пољска

Свијет

Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора

Исте године догодила су се два покушаја убиства тадашњег предсједничког кандидата Доналда Трампа, који је раније доводио у питање америчку помоћ Украјини.

