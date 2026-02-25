Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

Извор:
Спутник Србија
25.02.2026
13:43
Коментари:0
Мађарска ће појачати безбједност своје виталне енергетске инфраструктуре како би је заштитила од даљих непријатељских акција Украјине, најавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Орбан је објаснио да ће појачани састав војног особља, опреме и полиције патролирати подручјем у близини кључних енергетских објеката земље.
Мађарски премијер је додао да ће летови дроновима бити забрањени у подручју које се граничи са Украјином.
Нећемо попустити под уцјенама, истакао је званичник.
„Украјина припрема даље акције за ометање функционисања мађарског енергетског система. Стога, наредио сам повећање безбједности виталне инфраструктуре“, поручио је Орбан у видео поруци.
Украјинска влада врши притисак на владе Мађарске и Словачке посредством нафтне блокаде, додао је он.
Будимпешту неће моћи да уцењују, закључио је Орбан.
Мађарска је у сриједу обуставила испоруке дизела Украјини, а у петак је блокирала зајам Европске уније Кијеву од 90 милијарди евра све док се не обнове испоруке нафте из Русије. Према ријечима мађарског шефа дипломатије Петра Сијарта, то је учињено као одговор на уцену кијевског режима, који из политичких разлога не обнавља транзит руске нафте преко цевовода „Дружба“, покушавајући да изазове енергетску кризу у земљи и утиче на априлске изборе.
Свијет
1 д1
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
38
14
37
14
35
14
22
14
07
Тренутно на програму