Logo
Large banner

Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

Извор:

Спутник Србија

25.02.2026

13:43

Коментари:

0
Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарска ће појачати безбједност своје виталне енергетске инфраструктуре како би је заштитила од даљих непријатељских акција Украјине, најавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Орбан је објаснио да ће појачани састав војног особља, опреме и полиције патролирати подручјем у близини кључних енергетских објеката земље.

Летови дроновима ће бити забрањени

Мађарски премијер је додао да ће летови дроновима бити забрањени у подручју које се граничи са Украјином.

Нећемо попустити под уцјенама, истакао је званичник.

„Украјина припрема даље акције за ометање функционисања мађарског енергетског система. Стога, наредио сам повећање безбједности виталне инфраструктуре“, поручио је Орбан у видео поруци.

Украјина врши притисак

Украјинска влада врши притисак на владе Мађарске и Словачке посредством нафтне блокаде, додао је он.

Будимпешту неће моћи да уцењују, закључио је Орбан.

Мађарска је у сриједу обуставила испоруке дизела Украјини, а у петак је блокирала зајам Европске уније Кијеву од 90 милијарди евра све док се не обнове испоруке нафте из Русије. Према ријечима мађарског шефа дипломатије Петра Сијарта, то је учињено као одговор на уцену кијевског режима, који из политичких разлога не обнавља транзит руске нафте преко цевовода „Дружба“, покушавајући да изазове енергетску кризу у земљи и утиче на априлске изборе.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Свијет

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

1 д

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Није у интересу Европе да Украјина има војску од 800.000 војника

1 д

0
Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини

Свијет

Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини

1 д

0
Сукоб у Кијеву 2014. године

Свијет

Преврат и паљење народа: Четири године од СВО, али не и од почетка сукоба у Украјини - Како је све кренуло?

1 д

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп у обраћању Конгресу

Свијет

Ко стоји иза Трамповог говора о стању нације?

1 ч

0
УСС Џералд Форд, амерички носач авиона

Свијет

Откривени шокантни подаци: Америчка грдосија која утјерује страх у кости има огроман проблем

1 ч

0
Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

Свијет

Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

"Клупко афере Епстин одмотаће се на Балкану"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner