Ко стоји иза Трамповог говора о стању нације?

Извор:
Агенције
25.02.2026
13:35
Коментари:0
Иза говора о стању нације, америчког предсједника Доналда Трампа стоје два виша помоћника – Рос Вортингтон и Винс Хејли, пише "Политико".
Ријеч је о двојици помоћника који више од 10 година обликују политичку поруку предсједника САД, наводи портал и додаје да су они упознати са унутрашњим функционисањем Бијеле куће.
Иран, царине, Врховни суд: Шта је Трамп поручио у годишњем обраћању нацији
Вортингтон, који води Трампово одјељење за писање говора, главни је аутор обраћања, док је Хејли, директор Савјета за домаћу политику и одиграо је централну улогу у савјетовању о дијеловима политике - посебно о новим политичким најавама.
Уочи говора и упркос својој склоности да "избјегава" припремљене изјаве, Трамп је похвалио партнерство са њима двојицом и истакао да је Хејли "невјероватан у погледу политике".
"Они су писали заиста сјајне говоре. И само бих волио да сам са њима мало чешће. Али ми с времена на време држимо те говоре, зар не?", рекао је Трамп током децембарског празничног пријема у Белој кући.
Виртингтон и Хејли су такође били укључени у Трампову посљедњу кампању, у којој су састављали нацрте сваког од Трампових говора и сценарије за видео-записе о представљању политике које је Трамп објављивао на веб страници своје кампање.
Како наводе неименовани извори, Хејли је проводио сате са Трампом са којим је разговарао о говорима, а повремено је ишао и на Капитол Хил како би се координисао са законодавцима о политици.
Партнерство Вортингтона и Хејлија датира још од прве Трампове администрације, када су обоје радили за тадашњег вишег саветника Стивена Милера и заједнички водили студио за писање говора у Бијелој кући.
