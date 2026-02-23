Logo
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

23.02.2026

22:19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина
Фото: Pixabay

Цијена злата порасла је данас за два одсто, на око око 5.210 долара по унци, након што је амерички предсједник Доналда Трамп најавио додатне глобалне царине од 15 одсто.

Утицај трговинског протекционизма и повећаног геополитичког ризика подстакла је интересовање инвеститора за сигурна уточишта, пренио је Трејдинг економикс.

Раст вриједности племенитог метала убрзан је након што је Трамп одлучио да уведе глобалну додатну тарифу од 15 одсто, што је реакција на недавну пресуду Врховног суда о реципрочним тарифама.

Николас Мадуро

Свијет

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Додатни стимуланс расту вриједности злата представља завршетак великих празника у Кини.

Са приносом годишњих америчких државних обвезница који се стабилизовао на 4,07 одсто, овај племенити метал учврстио је своју улогу заштите од потенцијалног слома глобалне трговине и регионалне стабилности.

