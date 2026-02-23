Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Цијена злата порасла је данас за два одсто, на око око 5.210 долара по унци, након што је амерички предсједник Доналда Трамп најавио додатне глобалне царине од 15 одсто.

Утицај трговинског протекционизма и повећаног геополитичког ризика подстакла је интересовање инвеститора за сигурна уточишта, пренио је Трејдинг економикс.

Раст вриједности племенитог метала убрзан је након што је Трамп одлучио да уведе глобалну додатну тарифу од 15 одсто, што је реакција на недавну пресуду Врховног суда о реципрочним тарифама.

Додатни стимуланс расту вриједности злата представља завршетак великих празника у Кини.

Са приносом годишњих америчких државних обвезница који се стабилизовао на 4,07 одсто, овај племенити метал учврстио је своју улогу заштите од потенцијалног слома глобалне трговине и регионалне стабилности.