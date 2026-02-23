Logo
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

СРНА

23.02.2026

22:16

0
Фото: Танјуг/АП

Замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински позвао је данас Сједињене Америчке Државе да ослободе предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу.

- Снажно позивамо Вашингтон да одмах ослободи предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу. Досљедно се залажемо за поштовање суверенитета Венецуеле и мирно рјешавање свих спорова", рекао је Љубински на састанку на високом нивоу Групе пријатеља у одбрани Повеље Уједињених нација - пренијеле су РИА Новости.

Љубински је истакао да Русија безусловно подржава легитимне власти Венецуеле и да тој земљи мора бити гарантовано право да самостално одређује своју судбину без спољног мијешања.

Такође је оштро осудио акције САД против Кубе које су је довеле до ивице енергетске кризе.

Љубински је рекао да такве незаконите санкције имају очигледан циљ да створе препреке за развој Кубе и да ограниче њене економске односе са другим земљама.

Љубински је позвао Вашингтон да одустане од планова за напад на иранска цивилна нуклеарна постројења.

Он је нагласио да је Русија спремна да пружи неопходну помоћ за повратак преговорима.

САД су у ноћи 3. јануара покренуле велике ваздушне нападе на Каракас, а Мадуро и његова супруга Силија Флорес су заробљени и бродом изведени из земље, а тренутно се налазе у притворском центру у Бруклину.

Венецуеланске власти вјерују да је циљ напада био преузимање контроле над нафтом и минералним ресурсима.

Суд у Њујорку је већ одржао прво рочиште у Мадуровом случају и њему пријете до четири доживотне казне затвора по оптужбама за наркотероризам, шверц кокаина и посједовање оружја за употребу против САД.

Мадуро се изјаснио да није крив. Сљедеће рочиште заказано је за 17. март.

Nikolas Maduro

Venecuela

Америка

