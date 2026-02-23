Мегле најавио смањење откупа млијека: "Омча око врата фармерима"

23.02.2026
Компанија "Мегле" најавила је Општој пољопривредној задрузи "Зе - Вис" из Зенице да ће од 1. марта, а потом додатно и у априлу, смањити откупне количине млијека од њих, што истовремено значи лимитирање откупа од кооперанта с подручја Високог, Зенице, Какња и Брезе.
Задруга и мљекара имају уговор о откупу до краја 2026. године. У јануару су предали 435.375 литара млијека, у марту ће ова количина пасти на 300 хиљада литара, а од априла на чак 200 хиљада литара, што је скоро половина у односу на почетак године.
Информација је, у најмању руку, разочарала локалне произвођаче. Више десетина њих окупило се данас на састанку у Високом, којем су присуствовали и представници пољопривредних удружења.
"Није нормално шта се дешава да неко најави једнострано тако да ће у наредном мјесецу 50 одсто смањити откуп млијека, па у априлу још више. Шта ће људи с млијеком? Треба сви да се укључе до врха државе до мјесне заједнице да се рјешавају ти проблеми", казао је Неџад Бићо, предсједник Удружења пољопривредника ФБиХ.
Сутра је Власовдан: Људи који имају домаће животиње једну ствар никако не би смјели радити
Ово је омча око врата свим пољопривредним произвођачима каже предсједник УО Удружења пољопривредних произвођача ЗДК, Рефик Алихоџић, подсјећајући да су на овакав сценарио раније упозоравали, али да држава ништа није предузела.
"Људи који су производили, који су уложили, кредитно се задужили, сада морају преполовити производњу млијека. Увози се у енормним количинама", рекао је видно забринути Алихоџић.
Састанак у Високом на моменте је био и буран. Произвођачи су тешко прихватили ову информацију и нису жељели коментарисати за медије. Али, Алихоџић је овом приликом упутио јасну поруку компанији "Мегле".
"Нека се не надају добром. Хоће да осиромаше, обогаље ове људе, да им 50 одсто узму, могли бисмо се и ми мало другачије организовати, па да ми њима направимо проблеме, да бојкотујемо њихове производе, па и да забранимо њиховим камионима да ходају овуда", поручио је, додавши како имају два аршина према произвођачима - "један је за нас Зеничко-добојски кантон и Средњу Босну, а други је Крајина гдје нису смањили ни литра откупа, мало пар фенинга су смањили цијену. Поручујем им да се не играју с овим народом, немојте да долази до немилих сцена."
Задруга "Зе-Вис" упутиће писмо упозорења свим надлежним институцијама и покушати сама пронаћи откупљивача за млијеко које "Мегле" не жели откупити. Уколико институције не реагују, мљекари су најавили протест испред Вијећа министара БиХ наредне седмице, наводи "АгроКлуб".
