Извозници изгубили стотине хиљада марака, нови тарифни удар у најави

24.02.2026
19:20
Губици се броје стотинама хиљада марака. Смањење наруџби, притисак на марже и губитак тржишне конкурентности, само су неке од посљедица које су бх. извозници трпили због америчких царина од 30 одсто.
Инострани партнери су смањили наруџбе робе које су извозили за Америку, а наручивали на нашем домаћем тржишту. Тако се производња смањила.
"Изгубили смо сигурно пар стотина хиљада марака, 700-800 хиљада марака смо сигурно имали мању реализацију. То су велики новци за нас и то је изненада дошло. Предсједник Додик је фино предлагао да царине бх. према Америци буду 0 и да Америка према нама буде 0 тих царина. Највише ФБиХ извози оружја и муниције из Коњица за Америку, међутим то Бошњаци нису прихватили што је била велика грешка и ми смо ту сигурно изгубили пет до седам одсто мању производњу. Једноставно наши ино парнери нису могли да се носе са тим царинама које су биле у БиХ него ЕУ", казао је директор фабрике обуће "Бема" Маринко Умичевић.
Ипак, иако је правни основ за ове мјере проглашен неуставним, очекује се да америчке трговинске институције то проведу и у пракси. Односно, формално укину тарифни режим. Уколико се пресуда проведе у пракси бх. компаније које су од августа прошле године плаћале ове намете потенцијално би могле да остваре право на поврат средстава. И то, ако тако одлучи суд.
"Углавном када судови доносе те одлуке, они укину ту одлуку, а не иду ретроактивно на враћање пореза. Ми имамо ситуацију да су неки наши произвођачи обуће за европско тржиште, која је прије свега била оријентисана према америчком тржишту имали смањен обим производње, јер више они нису били конкурентни на тржишту Америке. То се индиректно одразило на смањење обима извоза наше обуће на ЕУ тржиште", истакао је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
Суштински, проблем за домаћу привреду није само висина царине, него непредвидивост, јер уговори и логистички ланци планирају се годинама унапријед.
Зато је увођење царина директно утицало на европску, а индиректно на нашу економију.
"Односи између ЕУ и САД су дефинисане једним посебним царинским споразумом, који се сада опет доводи у питање. ЕУ је запријетила опет својим противмјерама уколико се САД не буду придржавале претходно постигнутих споразума. Тако да имамо неизвјесног у смислу односа између те двије велике економије", изјавио је Удружење економиста "СВОТ" Саша Грабовац.
Према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ, у току прошле године у САД је извезено робе у износу од око 215 милиона КМ.
Још се није охладила прича око 30 процентних америчких царина, а стиже хладан туш. Амерички предсједник и након одлуке Врховног суда о укидању његових царина најављује увођење оних глобалних од 10-15 одсто.
