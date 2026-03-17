Нећете вјеровати шта читате – ево зашто Међедовића нема у Америци

Извор:
спортклуб
17.03.2026
17:17
Српски тенисер Хамад Међедовић пропустио је америчке мастерсе из несвакидашњег разлога.
Међедовић није успио да добије визу за Сједињене Америчке Државе, тако да му је ускраћен наступ у Индијан Велсу, односно Мајамију.
"Није ми било свеједно првих неколико дана, послије сам био ОК. Шта је – ту је, виша сила", рекао је Међедовић за "Спорт клуб".
Искористио је вријеме за припреме на шљаци.
"Класика, ударнички рад, не на неким специфичностима".
Сезону на шљаци почеће на 125к турниру у Напуљу (23-29. март), а послије тога иду Маракеш, Монте Карло и остали турнири по реду, закључно с Ролан Гаросом који почиње 25. маја.
"Морају да се јуре бодови за ово што се није играло", истиче Хамад.
Хамад је тренутно 115. на свијету.
