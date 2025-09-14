Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник

Извор:
ТВ Прва
14.09.2025
12:49
Коментари:0
Предсједник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић говорио је о статусу Светислава Пешића.
Како је поручио Човић, селектор Србије дефинитивно неће остати на тој позицији након што му истекне уговор 30. септембра.
Истакао је да Савез није пронашао замјену.
Свијет
Колико је богат био убијени Чарли Кирк
"Извјесно је да Пешић неће више бити селектор, договорили смо се да он буде ту до 30. септембра. Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет, али ми ни са једним од потенцијалних кандидата нисмо разговарали", рекао је Човић гостујући у "Јутарњем програму" "ТВ Прва".
Србија
Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе
Председник КСС је свјестан да су навијачи разочарани учинком на Еуробаскету.
"Комплетна Србија је разочарана јако лошим резултатом на Европском првенству, али то је спорт. Упозоравао сам још 28. августа да немамо право да било кога потцењујемо, што се и показало", навео је Човић.
Република Српска
Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви
Демантовао је наводе да је било проблема у тиму током Евробаскета.
"Никаквих свађа о којима су неки писали није било, једино ако су играчи то вешто крили", закључио је Човић.
Најновије
Најчитаније
16
54
16
49
16
49
16
46
16
42
Тренутно на програму