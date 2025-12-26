Logo
Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

Извор:

СРНА

26.12.2025

16:19

Фото: Pixabay

Руско Министарство спољних послова савјетовало је грађанима да се уздрже од путовања у Њемачку, упозоравајући да би се тамо могли суочити са прогоном на националној основи.

Портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова навела је да Руси били изложени неоправданом узнемиравању у Њемачкој под изговором санкција ЕУ уведених због сукоба у Украјини.

Њемачки цариници одузимали су од Руса робу коју су купили за личну употребу. Ријеч је о роби чија је вриједност већа од 350 евра.

"Као резултат тога, људи не само да су опљачкани усред бијела дана, већ и пропуштају своје летове због бирократских кашњења и приморани су да купују нове карте", истакла је Захарова.

Она је напоменула да се Москва обратила њемачким властима због ових случајева, али није добила одговор.

Друштво

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Захарова је додала да су жртве ових инцидената биле јавне личности, попут тренера Фудбалског клуба "Зенит" из Санкт Петербурга Сергеја Семака.

"Њемачка је де факто претворена у територију безакоња за људе одређене националности – у овом случају, људе из Русије. Њемачки службеници за спровођење закона кажњавају Русије са манијакалном упорношћу. Малтретирају их и чак не крију ту чињеницу", истакла је она.

