Logo
Large banner

Пијана пилоткиња изазвала хаос на лету

14.09.2025

13:15

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

На лету авио-компаније Бритш БА1457 из Единбурга ка Лондон Хитроуу (ЛХР), догодио се несвакидашњи инцидент када је искусна пилоткиња британског националног авио-превозника, која је путовала као путница, приведена због пијанства и непримјереног понашања.

Кабинско особље је примјетило да је 51-годишњакиња била у видно алкохолисаном стању и агресивна према другим путницима, због чега је капетан одлучио да авион врати на гејт прије полетања.

Ђорђо Армани-04092025

Србија

Читуља за Арманија осванула у Чачку: Од модног краља опростили се и шанери

Полиција Шкотске је ушла у авион чим је паркиран и одмах приступила привођењу. Према наводима британских медија, пилоткиња се снажно опирала и покушавала да удари полицајце. На крају је приведена и оптужена за кршење прописа везаних за авијацију и за напад на службена лица.

Лет, који је требало да траје мање од сат времена, каснио је више од 90 минута због интервенције полиције и завршних процедура, али је потом ипак безбједно обављен. Пилоткиња је била планирана да по доласку у Лондон преузме други лет, али је одмах суспендована док траје истрага.

Svetislav Pešić

Кошарка

Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник

Из Бритиш Ервејза су потврдили да је пилоткиња суспендована и да компанија у потпуности сарађује са властима. Због истраге нису жељели да коментаришу додатне детаље. Авио-компанија је нагласила да безбједност путника остаје апсолутни приоритет и да се сви пријављени инциденти озбиљно истражују.

Иако у тренутку инцидента није била на дужности, за пилоткињу важе строге компанијске процедуре и правила понашања, те се свако кршење третира са највећом озбиљношћу.

(Аеро.рс)

Подијели:

Таг:

pilot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

Регион

Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

1 д

0
Ђорђо Армани

Србија

Читуља за Арманија осванула у Чачку: Од модног краља опростили се и шанери

1 д

0
Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

Друштво

Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

1 д

0
“Adria sports conference”: Соња Васић Петровић стиже у Бањалуку

Кошарка

“Adria sports conference”: Соња Васић Петровић стиже у Бањалуку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner