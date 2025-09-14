Logo
Масовна туча у Мостару, има повријеђених

14.09.2025

13:41

Масовна туча у Мостару, има повријеђених
Два лица затражила су љекарску помоћ након што је мостарској полицији протекле ноћи пријављена масовна туча у насељу Бишће поље, потврђено је из полиције.

Портпарол Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК) Илијана Милош рекла је Срни да је око 3.00 часа полицији пријављена масовна туча на Бишћу пољу и да су на мјесто догађаја одмах изашле полицијске снаге.

Милошева је навела да су на лицу мјеста затечене двије особе које су тражиле медицинску помоћ.

Према њеним ријечима, Хитна помоћ је интервенисала, једну особу превезла је у Свеучилишну клиничку болницу Мостар, док је друга смјештена у болницу "Др Сафет Мујић" Мостар.

Настала је и материјална штета на возилима.

"Полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја, а јавност ће бити правовремено обавијештена", додала је портпарол МУП-а ХНК.

Мостарски портали јавили су да је сукоб изазвала група навијача, наоружаних палицама.

