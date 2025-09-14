Обдукција открила језиве детаље смрти Тијане страдале током парасејлинга

Извор:
Курир
14.09.2025
13:37

Новосађанка Тијана Р. (19) је приликом пада у море током парасејлинга у Будви 28. маја преминула од посљедица тешких повреда грудног коша.
Обдукцијом је утврђено да је непосредни узрок смрти утапање и гушење (асфиксија), уз "трауму плућа и унутрашње крварење".
У извјештају Хитне медицинске помоћи из Будве наводи се да је њихова екипа стигла на лице мјеста око 11 часова и затекла тијело дјевојке без знакова живота.
Љекари су могли само да констатују смрт.
Присутни свједоци су, како наводе у извјештају, описали како је дјевојка пала у воду са 150 метара висине, након чега није давала знакове живота, преноси "Курир".
Тијело је након несреће пребачено у Центар за судску медицину у Подгорици, гдје је обављена обдукција и сачињена званична потврда о смрти.
Правни заступник њене породице, адвокат Мирко Богићевић, казао је да се на видео-снимку камере која је била закачена за падобран, осим детаља који су претходили несрећи, чује и договор двојице скипера како да породици покојне Тијане лажно представе да је након пада у море са тешким повредама превезена у которску болницу.
Љетовање на будванској плажи претворило се у праву драму када је Тијана током промотивног лета парасејлингом пала у море.
Породица упозорава да је цијели инцидент могао бити спријечен да су поштоване основне безбједносне процедуре.
Тијана је тог дана била на плажи Могрен са стрином којој је помагала око бебе када су јој пришли младићи и понудили промотивни лет парасејлингом за рекламни спот своје фирме.
"Пристала је да лети, али није дала сагласност да се снимци користе у реклами", наводи адвокат породице.
Скипери су унапријед напоменули да постоји надзорна камера на падобрану, која снима лет, али није постојала никаква директна веза с њима да би могла сигнализирати у случају страха или панике.
"На снимку се види да је првих седам до осам минута лета изгледало безбрижно. Тијана је махала стрини с обале, додиривала ногама воду и смијала се. Падобран је нагло почео да тоне према води што је Тијана схватила вјероватно као крај тог лета. Међутим, на снимку се види да су скипери тада дали гас усљед чега је падобран подигнут високо изнад мора. Тијана је баш високо јер се иза ње види скоро читав будвански залив. Она већ ту почиње да говори да јој је то страшно и показује страх", препричао је видео-снимак адвокат Богићевић.
Док лети изнад Старог града, чује се како говори да јој је све страшно и да хоће назад.
"Неколико минута у великом страху, она виче да хоће назад: 'Ово је страшно, вратите ме, спустите ме', међутим нико се не окреће и она већ почиње да паничи што се види по покретима руку и ногу", казао је адвокат Богићевић.
Њени позиви у помоћ трајали су неколико минута, али посада није реаговала већ је наставила да вози.
Адвокат наводи да је Тијана у паници почела да откопчава сигурносни појас.
Убрзо након тога, испала је из сједишта и пала у море.
Камера је забиљежила узнемиреност људи на обали као и да су конобари једног плажног бара потрчали према води како би јој помогли.
Међутим, на снимку се не види да је такси чамац дошао до ње и извукао је из воде.
Адвокат наводи да је породица дошла до сазнања да су људи који су Тијану извукли из мора покушали да је оживе.
"Покушали су да је реанимирају и дају вјештачко дисање, али како су казали, из њених уста почела је да излази крв. Мислим и да је Хитна помоћ каснила. Та агонија је дуго трајала. Било је ту пропуста са свих страна", наводи адвокат.
Према ријечима адвоката породице, фирма која је пружала услуге парасејлинга није имала адекватно обучено особље, нити љекара или особу задужену за прву помоћ, што је законска обавеза за овакве дјелатности.
"Нико Тијани није показао како да користи опрему, нити основне сигнале за случај да се осјети лоше. У глисеру није било комуникације с њом. Чак и камера која је снимала лет није искоришћена да се прати њено стање, него је служила само за промотивне сврхе", наводи адвокат Богићевић.
Додатни проблем, како је казао, представља техничка опрема.
Кључни дио система - хидраулички уређај познат као "плава спона", преко којег се регулише отпуштање и навијање сајле на коју је накачен падобран, често се квари при јачем вјетру.
Према тврдњама људи који се баве парасејлингом, спона се мијења и по три пута дневно.
Адвокат претпоставља да се у овом случају покварила "плава спона" и да је то проузроковало панику и страх код Тијане.
Међутим, како наводи адвокат Богићевић, у трасолошком налазу се "плава спона" не помиње већ се само констатује да су сајла и падобран неоштећени.
Иако је полиција наложила инспекцијске надзоре, према доступним информацијама они нису спроведени или резултати нису достављени тужилаштву.
Фирма је, како наводи адвокат Богићевић, несметано наставила да ради цијело љето, а чак је забиљежен и још један инцидент у Бечићима, када је пукла сајла и падобран се откачио.
Тада је спашен руски туриста, бивши војник који се бави падобранством па је успјешно успио да се приземљи.
Адвокат породице Мирко Богићевић, истакао је да поступак пред Основним јавним тужилаштвом у Котору још обилује непознаницама, те да породица није задовољна комуникацијом са тужилаштвом.
Породица страдале дјевојке више пута је тражила да се процес убрза и да се утврди одговорност, али надлежни органи мјесецима нису предузимали конкретне мјере.
Инсистирају да се истражи ко је одговоран за Тијанину смрт и зашто фирма која је Тијану повела на лет без повратка није суспендована након ове трагедије.
Београђанин и турски држављанин који су управљали глисером на који је био закачен падобран тек послије четири минута од пада Тијане Радоњић у море примијетили су да је нема, казао је за "Побједу" адвокат Мирко Богићевић.
Пошто схватају да је падобран празан, хвата их паника и чује се како говоре: "Гдје је дјевојка, гдје је нестала?"
Праве кругове глисером како би пронашли дјевојку и наилазе на такси брод. Питају другу посаду шта се десило, али се на снимку не чује одговор.
Умјесто да одмах обавијесте надлежне, чланови посаде на снимку разматрају шта да кажу породици. Чује се разговор на енглеском језику:
"Шта да кажемо њеној мајци? Рећи ћемо јој да је жива, али да је тешко повријеђена".
У том тренутку већ је било јасно да дјевојка није преживјела.
