Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића

26.12.2025
14:23
Коментари:2
Начелник општине Крупа на Уни Гојко Кличковић, најзападније општине у Републици Српској, приступио је Покрету Сигурна Српска, објавио је данас предсједник покрета Драшко Станивуковић.
"Ријеч је о човјеку којем грађани већ више мандата указују повјерење, некадашњем предсједнику Владе Републике Српске, о човјеку који је дио историје Републике Српске и који је због своје борбе за нашу отаџбину прошао голготу на Суду БиХ - навео је Станивуковић на друштвеним мрежама.
Станивуковић се захвалио Кличковићу на одлуци да приступи, како је навео, "идеји која доноси корјените и неопходне промјене у Републици Српској".
