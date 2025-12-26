Logo
Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића

26.12.2025

14:23

Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића
Начелник општине Крупа на Уни Гојко Кличковић, најзападније општине у Републици Српској, приступио је Покрету Сигурна Српска, објавио је данас предсједник покрета Драшко Станивуковић.

"Ријеч је о човјеку којем грађани већ више мандата указују повјерење, некадашњем предсједнику Владе Републике Српске, о човјеку који је дио историје Републике Српске и који је због своје борбе за нашу отаџбину прошао голготу на Суду БиХ - навео је Станивуковић на друштвеним мрежама.

Станивуковић се захвалио Кличковићу на одлуци да приступи, како је навео, "идеји која доноси корјените и неопходне промјене у Републици Српској".

Драшко Станивуковић

Gojko Kličković

