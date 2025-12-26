Logo
Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију

Извор:

АТВ

26.12.2025

10:42

Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију
Фото: АТВ

Пјесма је јуче испунила ходнике бањалучке Гимназије, а осмјеси и аплаузи замијенили уобичајену школску тишину. Најљепши поздрав за пензију припремили су ученици професору музичке културе Браниславу Ђаковићу, свима познатом као чика Бане из Дјечијег хора "Врапчићи".

Без његовог знања, десетине садашњих и бивших ученика окупило се како би му пјесмом захвалили за деценије рада, стрпљења и љубави према музици коју је несебично дијелио.

"Нисмо могли да дозволимо да одлазак у пензију прође тихо. Професор Бане је оставио траг у животима многих од нас и пјесма је била једини прави начин да му то покажемо", каже ученица бањалучке Гимназије Миа Чичковић.

Подршку организацији дали су и остали ученици, који су се радо одазвали позиву.

"Сви су дошли са истом жељом, да му се захвалимо. То је било најмање што смо могли учинити", додаје Јована Гатарић.

Изненађење је у потпуности успјело. Професор Ђаковић каже да није ни слутио шта га чека.

"Рекли су ми да дођем накратко због неких оцјена. Када сам ушао, видио сам толико дјеце и схватио да су то моје генерације. У Гимназију сам дошао 1986. године и иза мене је 40 година рада и дивних младих људи", каже Ђаковић.

Иако одлази у пензију, признаје да му је растанак тежак.

Пензионери

Друштво

Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење

"Највише ће ми недостајати дјеца. Увијек сам настојао да с њима разговарам искрено, да их научим правим вриједностима, а не само нотама", истакао је он за АТВ.

Музика је, каже, обиљежила читав његов живот.

"Од Врапчића, које водим три деценије, преко Бањалучанки, до бројних бендова и наступа. Музика је мој позив и моја љубав. Срећан сам што сам могао то да пренесем младима", додаје професор Ђаковић.

Пензија за чика Банета не значи и одмор. Планова, како каже, има много, а вјерује да ће му и ново животно поглавље бити испуњено музиком – баш као и претходних 40 година.

