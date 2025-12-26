Logo
Large banner

Порнхуб упозорио кориснике

Извор:

Б92

26.12.2025

10:36

Коментари:

0
Порнхуб упозорио кориснике

Порнхуб је упозорио кориснике да би могли бити директно контактирани од стране сајбер криминалаца након недавног безбједносног инцидента који је погодио Порнхуб Премиум налоге.

Компанија је саопштила да су нападачи запријетили директним контактирањем погођених корисника, упозоравајући да би могли добити мејлове у којима се тврди да имају њихове личне податке. Порнхуб је нагласио да никада неће тражити лозинке или податке о плаћању путем мејла.

Инцидент се догодио 8. новембра 2025. године, када је дошло до откривања "ограниченог скупа аналитичких података" платформе Mixpanel.

Порнхуб је рекао да њихови системи нису компромитовани и да лозинке, детаљи о плаћању и финансијски подаци нису откривени.

Mixpanel је потврдио да се тога дана догодио безбједносни инцидент, али негира да информације о корисницима Порнхуба потичу из тог цурења.

whatsapp vacap

Наука и технологија

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Компанија наводи да нема доказа да су подаци украдени током новембарског инцидента.

Без обзира на извор података, стручњаци упозоравају да сајбер криминалци често покушавају да монетизују украдене податке путем директних уцјена и sextortion кампања (сексуална изнуда).

Према доступним информацијама, угрожени су искључиво Премиум корисници, али број погођених налога за сада није познат.

Корисницима се савјетује да игноришу мејлове који се односе на коришћење, претраге или плаћања на Порнхубу, да не одговарају на захтјеве, не плаћају и не дијеле личне или финансијске податке, преноси б92.

Подијели:

Тагови:

Упозорење

интернет

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Наука и технологија

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

1 ч

0
Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

Наука и технологија

Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

2 ч

0
Laptop, Google, računar

Наука и технологија

Google дозвољава промјену Gmail адресе уз задржавање налога и података

19 ч

0
НАСА: На планети у облику лимуна налазиште дијаманата

Наука и технологија

НАСА: На планети у облику лимуна налазиште дијаманата

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

11

49

Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner