Порнхуб упозорио кориснике

Порнхуб је упозорио кориснике да би могли бити директно контактирани од стране сајбер криминалаца након недавног безбједносног инцидента који је погодио Порнхуб Премиум налоге.
Компанија је саопштила да су нападачи запријетили директним контактирањем погођених корисника, упозоравајући да би могли добити мејлове у којима се тврди да имају њихове личне податке. Порнхуб је нагласио да никада неће тражити лозинке или податке о плаћању путем мејла.
Инцидент се догодио 8. новембра 2025. године, када је дошло до откривања "ограниченог скупа аналитичких података" платформе Mixpanel.
Порнхуб је рекао да њихови системи нису компромитовани и да лозинке, детаљи о плаћању и финансијски подаци нису откривени.
Mixpanel је потврдио да се тога дана догодио безбједносни инцидент, али негира да информације о корисницима Порнхуба потичу из тог цурења.
Компанија наводи да нема доказа да су подаци украдени током новембарског инцидента.
Без обзира на извор података, стручњаци упозоравају да сајбер криминалци често покушавају да монетизују украдене податке путем директних уцјена и sextortion кампања (сексуална изнуда).
Према доступним информацијама, угрожени су искључиво Премиум корисници, али број погођених налога за сада није познат.
Корисницима се савјетује да игноришу мејлове који се односе на коришћење, претраге или плаћања на Порнхубу, да не одговарају на захтјеве, не плаћају и не дијеле личне или финансијске податке, преноси б92.
