Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење

Извор:
АТВ
26.12.2025
10:35
Коментари:0
Одређеном броју пензионера, корисника Федералног завода за мировинско и инвалидско осигурање, остало је још неколико дана да испуне обавезе како не би дошло до обуставе исплате пензије.
Из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање средином новембра упозорили су да су сви пензионери Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање с пребивалиштем изван ФБиХ дужни доставити потврду о животу до краја године.
Кошарка
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић
Образац могу преузети са веб-странице Завода те га, испуњеног и овјереног, требају послати поштом (оригинал) на адресу надлежне службе Федералног завода (Дубровачка б. б., 88000 Мостар или Ложионичка 2, 71000 Сарајево) до краја календарске године, навели су из Завода.
Потврду о животу овјеравају: носилац пензијског осигурања у иностранству или у Босни и Херцеговини; општина пребивалишта корисника пензије; нотар; дипломатско-конзуларно представништво Босне и Херцеговине те дом за пензионере или болница (уколико је пензионер тамо смјештен), нагласили су из Федералног завода.
Додали су да ће се потврде о животу које су неовјерене, непопуњене или овјерене од других институција (банке, удружења пензионера, лично и слично) сматрати неисправним и неважећим.
Такве потврде се неће моћи прихватити као важеће, а недостављање потврде о животу доводи до обуставе исплате пензије, истакли су.
Свијет
Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил
Потврду о животу можете преузети у рубрици Документи на службеној веб-страници www.fzmiopio.ba, стоји у обавјештењу овог завода.
Нагласили су и да корисници из Босне и Херцеговине, ентитета Република Српска, Републике Хрватске, Републике Словеније, Републике Србије, Републике Црне Горе и Сјеверне Македоније више нису у обавези слати потврде о животу.
Изузетак су корисници пензија код којих постоји недостатак у идентификационом подацима, због чега се провјера на наведени начин не може извршити, те су они у обавези доставити потврду о животу, појаснили су.
Друштво
До 2.600 КМ: Колике плате радници у БиХ очекују
Напомињемо да корисници с пребивалиштем у Републици Аустрији и даље имају обавезу достављања потврде о животу до коначне реализације договора о електронској размјени података о чињеници смрти између Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање и ПВА Пенсионсверсицхерунгсансталт, закључили су из Завода.
Иначе, због недостављања наведених потврда сваке године се привремено обуставља исплата пензија за хиљаде корисника.
Недостављање потврде о животу није једини разлог обуставе пензија.
Пензионери у ФБиХ који примају пензије путем банака обвезни су редовно преузимати чекове као доказ да су живи.
Обавеза је једном у шест мјесеци подићи чек. Уколико пензионер то не учини, банка нас о томе обавјештава и слиједи обустава исплате, навели су из Федералног завода.
Ауто-мото
Ово је шест кључних проблема код половног дизелаша
Како би се пензија деблокирала, потребно је да се корисник јави надлежној служби Завода, додали су.
Наиме, ово правило замјењује достављање потврде о животу, која је обвезна за кориснике који живе у иностранству.
Градови и општине
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму