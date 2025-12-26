Данас хладно, облачно и углавном суво

Извор:
АТВ
26.12.2025
08:11
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити хладно, облачно и углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Слаба росуља или киша могућа је само понегдје. Око ријека и по котлинама магла. На југу и југозападу сунчано и топлије.
Вјетар слаб сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена, повремено и појачана бура.
Максимална температура ваздуха од минус два до пет, на југу до 13 степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког закона наводе да је јутрос је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, а само понегдје регистрована је и слаба киша. У Херцеговини и на југозападу сунчано.
Највећа количина кише у претходна 24 часа пала је у Бањалуци 4,4 литра по метру квадратном, а висина сњежног покривача у Кнежеву је пет центиметара.
Температура измјерена у 7.00 часова: Бјелашница и Ливно минус пет, Хан Пијесак минус четири, Калиновик, Кнежево, Соколац, Гацко и Дринић минус два, Рибник и Мркоњић Град минус један, Бугојно, Сарајево, Сребреница и Бијељина нула, Зворник, Нови Град, Србац, Рудо, Дрвар, Градачац, Јајце, Тузла, Зеница, Добој и Бањалука један, Билећа, Вишеград, Сански Мост, Приједор и Фоча два, Требиње пет, те Мостар седам степени Целзијусових.
