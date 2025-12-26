Logo
Large banner

Данас хладно, облачно и углавном суво

Извор:

АТВ

26.12.2025

08:11

Коментари:

0
Данас хладно, облачно и углавном суво
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити хладно, облачно и углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Слаба росуља или киша могућа је само понегдје. Око ријека и по котлинама магла. На југу и југозападу сунчано и топлије.

Вјетар слаб сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена, повремено и појачана бура.

Максимална температура ваздуха од минус два до пет, на југу до 13 степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког закона наводе да је јутрос је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, а само понегдје регистрована је и слаба киша. У Херцеговини и на југозападу сунчано.

Највећа количина кише у претходна 24 часа пала је у Бањалуци 4,4 литра по метру квадратном, а висина сњежног покривача у Кнежеву је пет центиметара.

психијатар-доктор

Здравље

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

Температура измјерена у 7.00 часова: Бјелашница и Ливно минус пет, Хан Пијесак минус четири, Калиновик, Кнежево, Соколац, Гацко и Дринић минус два, Рибник и Мркоњић Град минус један, Бугојно, Сарајево, Сребреница и Бијељина нула, Зворник, Нови Град, Србац, Рудо, Дрвар, Градачац, Јајце, Тузла, Зеница, Добој и Бањалука један, Билећа, Вишеград, Сански Мост, Приједор и Фоча два, Требиње пет, те Мостар седам степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

Здравље

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

3 ч

0
Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

Савјети

Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

4 ч

0
Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

Србија

Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

4 ч

0
Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

4 ч

0

Више из рубрике

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Друштво

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

4 ч

0
СПЦ данас слави пет мученика

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

4 ч

0
Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Друштво

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner