Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?

Извор:
Агенције
26.12.2025
11:49
Коментари:0
Иако су блиски род, тетке у животу дјетета имају посебну улогу – другачију од оне родитељске, али важну. Управо та равнотежа блискости и слободе омогућава развој присног односа у којем се дијете осјећа виђено, схваћено и прихваћено.
Тетка је често она занимљива одрасла особа уз коју су игре, смијех и забава саставни дио дружења. Без терета родитељских обавеза, може показати своју разиграну страну и стварати успомене које дјеца памте цијели живот. Истовремено, она је и поуздан ослонац – особа с којом дјеца лакше разговарају о темама о којима им је тешко говорити с родитељима, знајући да ће добити искрен савјет без осуђивања.
Бања Лука
Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум
У тренуцима када су родитељи заузети, тетка често пронађе вријеме. Било да је ријеч о малим гестовима пажње или важним животним догађајима попут школе, рођендана, спортских такмичења или матуре, њена присутност дјетету даје осјећај посебности и сигурности. Као узор, тетка може показати другачији поглед на живот, вриједности, каријеру или односе, што је дјеци посебно важно у свијету пуном различитих утјецаја.
Због блискости с родитељима, тетка често боље разумије дјечије дилеме и може бити драгоцјен посредник у породичним несугласицама, нарочито у тинејџерским годинама. У неким ситуацијама, она може преузети и дио родитељске улоге – пружити подршку, бригу и практичну помоћ.
Сцена
Хармоникаш Ханке Палдум стадао на истом мјесту гдје и његов отац
Изнад свега, тетка је ту да охрабри. Она је навијач, подршка и сигурна лука, а тај осјећај безусловне блискости дјеци остаје као важан темељ самопоуздања и припадности.
Породица
3 д0
Породица
4 д0
Породица
5 д0
Породица
1 седм0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
36
16
32
16
28
16
24
Тренутно на програму