Logo
Large banner

Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?

Извор:

Агенције

26.12.2025

11:49

Коментари:

0
Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?
Фото: Pixabay

Иако су блиски род, тетке у животу дјетета имају посебну улогу – другачију од оне родитељске, али важну. Управо та равнотежа блискости и слободе омогућава развој присног односа у којем се дијете осјећа виђено, схваћено и прихваћено.

Поуздан ослонац

Тетка је често она занимљива одрасла особа уз коју су игре, смијех и забава саставни дио дружења. Без терета родитељских обавеза, може показати своју разиграну страну и стварати успомене које дјеца памте цијели живот. Истовремено, она је и поуздан ослонац – особа с којом дјеца лакше разговарају о темама о којима им је тешко говорити с родитељима, знајући да ће добити искрен савјет без осуђивања.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум

У тренуцима када су родитељи заузети, тетка често пронађе вријеме. Било да је ријеч о малим гестовима пажње или важним животним догађајима попут школе, рођендана, спортских такмичења или матуре, њена присутност дјетету даје осјећај посебности и сигурности. Као узор, тетка може показати другачији поглед на живот, вриједности, каријеру или односе, што је дјеци посебно важно у свијету пуном различитих утјецаја.

Практична помоћ

Због блискости с родитељима, тетка често боље разумије дјечије дилеме и може бити драгоцјен посредник у породичним несугласицама, нарочито у тинејџерским годинама. У неким ситуацијама, она може преузети и дио родитељске улоге – пружити подршку, бригу и практичну помоћ.

Ханка Палдум Семир Хоџић

Сцена

Хармоникаш Ханке Палдум стадао на истом мјесту гдје и његов отац

Изнад свега, тетка је ту да охрабри. Она је навијач, подршка и сигурна лука, а тај осјећај безусловне блискости дјеци остаје као важан темељ самопоуздања и припадности.

Подијели:

Тагови:

dijete

Љубав

porodica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

Свијет

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

5 ч

0
Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Здравље

Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

5 ч

0
Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

5 ч

0
Николина Шљивић

Република Српска

Николина Шљивић показала диплому и најавила пријаве

5 ч

5

Више из рубрике

Како правилно његовати бебину кожу током хладнијих зимских дана

Породица

Како правилно његовати бебину кожу током хладнијих зимских дана

3 д

0
Ово је једно од најљепших женских имена које има моћно значење

Породица

Ово је једно од најљепших женских имена које има моћно значење

4 д

0
Милена Симић

Породица

Милени из Бијељине доктори рекли да не смије рађати мушку дјецу

5 д

0
Изабела и Ненад

Породица

''Или је луда, или врх'': Њемица због Ненада напустила Њемачку

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

16

24

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner