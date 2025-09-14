Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

Извор:
АТВ
14.09.2025
14:05
Коментари:0
Једна од најпопуларнијих бх. пјевачица Џејла Рамовић жртва је превараната који користе њен идентитет како би се обогатили.
Џејла се због свега морала огласити на Инстаграму.
Друштво
Када нам се враћа температура од 30 степени
На стори је подијелила важно обавјештење:
"Желим да обавијестим јавност да је реклама у којој се користи моје име, презиме, лик, као и глас лажна и да ја са њом нисам ни на који начин повезана! У тој реклами је без моје дозволе кориштен мој идентитет, а глас који се користи генерисан је помоћу вештачке интелигенције (АИ), такође без мог знања и пристанка", навела је Џејла и додала:
"Нисам учествовала у тој кампањи, нити имам било какве везе са производом или услугом која се на тај начин промовише.
Хроника
Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто
Она је нагласила да се ради о озбиљној злоупотреби њеног идентитета и да ће предузети све потребне правне кораке како би заштитила своја права.
Џејла је замолила јавност и своје пратиоце да пријаве спорни профил и дијеле информацију како би се спријечило даље ширење дезинформација.
Најновије
Најчитаније
16
49
16
49
16
46
16
42
16
41
Тренутно на програму