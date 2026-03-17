Спектакл у најави: Објављен први трејлер за "Dune: Part Three"

17.03.2026
19:05
"Dune: Part Three" добио је први трејлер, а тиме је и званично почела промоција завршног дијела епске трилогије редитеља Денис Вилнев.
Превирања у галаксији
Први трејлер за трећи наставак доноси нове сцене рата и политичких превирања у галаксији изван Аракиса, али и наговјештај потенцијалне будућности Пола Атреидеса и Чани, коју тумачи Зендеја. У једном тренутку Чани поставља питање: „Ако будемо имали дјевојчицу, како ћемо је назвати?“, што сугерише да су њих двоје обновили однос након догађаја из другог дијела.
Тај завршетак значајно одступа од оригиналног романа "Dune" аутора Френка Херберта, што указује да ће Вилнев направити велике измјене у адаптацији наставка "Dune Messiah", који је дуго сматран тешким за филмску обраду због своје комплексности.
Трејлер такође открива ширење Полове империјалне побуне, уз спектакуларне сцене свемирских битака и сукоба на тлу. Уводи се и нови антагониста – Скејтал, кога тумачи Роберт Патинсон.
„Рат се сам од себе храни“, говори Пол у нарацији, обраћајући се мајци коју игра Ребека Фергусон. „Што се више борим… то се више и наши непријатељи боре. Покушавам да заштитим породицу. Како је отац успијевао?“ На то му она одговара: „Твој отац никада није започео рат.“
Компанија Warner Bros. објавила је и фотографије девет ликова, најављујући „епски завршетак“ трилогије, као и нова глумачка појачања. Међу њима су и Џејсон Момоа, који се враћа као реинкарнирани Данкан Ајдахо, те Исаак де Банколе у улози фременског вође Фарока.
Пол Атреидес у овом наставку изгледа знатно мрачније – са ожиљцима око очију и пријетећим погледом. Флоренс Пју као принцеза Ирулан и Ања Тејлор-Џој као његова одрасла сестра Алија појављују се у изузетно суровом визуелном тону, прекривене блатом и крвљу.
У видео-поруци приказаној пред ексклузивну пројекцију у Лос Анђелесу, Шаламе је истакао да је снимање трајало више од 150 дана током осам година, хвалећи редитеља као „мајстора кинематографије“. „Ово је прави чин филмске умјетности“, поручио је.
Радња новог филма смјештена је 17 година након догађаја из другог наставка и прати Пола који се суочава са посљедицама огромне моћи. Иако се прича бави покушајима његовог свргавања, редитељ истиче да је „срце филма и даље однос Пола и Чани“.
Први филм из серијала, објављен 2021. године, зарадио је више од 400 милиона долара широм свијета и освојио шест Оскара, док је Dune: Part Two постао један од најуспјешнијих филмова 2024. године са више од 700 милиона долара прихода.
Снимање трећег дијела одвијало се прошлог љета у Будимпешти и пустињама Арабијског полуострва, дијелом у IMAX формату, а премијера филма заказана је за 18. децембар ове године.
