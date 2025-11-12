Logo
Large banner

Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Извор:

Танјуг

12.11.2025

15:41

Коментари:

1
Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Филм "Повратак Жикине династије“, чија је београдска премијера 2. децембра, доноси ново поглавље у животима јунака серијала из осамдесетих, саопштили су продуценти, поводом данашњег појављивања првог трејлера.

Радња филма редитеља Милана Коњевића и сценаристкиње Милене Марковић прати Мишу Павловића, у тумачењу Николе Која, који се послије дужег времена поново сусреће са синовима који живе у Москви, наведено је у саопштењу.

''Када се на сцени појаве млади Жика и Милан, носиоци имена својих чувених прадједова, публику очекује нова генерација ‘Жикине династије’, са истом топлином, духовитошћу и породичним духом који су обиљежили оригиналну сагу и освојили срца гледалаца'', наводе.

Након првог филма “Луде године” (1977) редитељ Зоран Чалић (1931-2014) је снимио још девет филмова истоименог серијала комедија, који је у међувремену постао познат као “Жикина династија”.

Главне улоге су имали Драгомир Бојанић Гидра (1933-1993) и Марко Тодоровић (1929-2000), а посљедњи филм из серијала је био “Жикина женидба” (1992).

Жикина династија

Култура

Завршено снимање нове Жикине династије

Осим Које, из првобитног серијала поново играју Весна Чипчић, Владимир Петровић и Гала Виденовић, а у “Повратку Жикине династије” су сада и Данијела Димитровска, Никола Брун, Гаврило Иванковић, Срђан Тимаров, Младен Совиљ и Јово Максић.

Ту су и Слободан Бода Нинковић, Љиљана Стјепановић, Милена Предић, Тамара Радовановић, Катарина Вељовић, Мина Ненадовић и многи други.

Продуценти филма Милан Тодоровић, Огњен Ракчевић, Горан Пековић и Јован Марковић, у продукцији Токинг вулф продакшн (Талкинг Wолф Продуцтионс), Олимп продукције и ФИТа. Филм је снимљен уз подршку Филмског центра Србије и платформе Аполон.

Подијели:

Тагови:

Žikina dinastija

trejler

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Марија из ''Жикине династије'' умрла на улици: Доживјела исту судбину као њена мајка

Сцена

Марија из ''Жикине династије'' умрла на улици: Доживјела исту судбину као њена мајка

6 мј

0
Редитељ открио детаље о наставку ''Жикине династије''

Култура

Редитељ открио детаље о наставку ''Жикине династије''

8 мј

0

Култура

Стиже нова Жикина династија, објављени детаљи

9 мј

0

Сцена

Стиже нам наставак ''Жикине династије'', погледајте глумачку екипу

1 год

0

Више из рубрике

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

Култура

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

19 ч

0
Преминуо Радоман Кањевац

Култура

Преминуо Радоман Кањевац

3 д

0
Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

Култура

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

3 д

0
Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

Култура

Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

4 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

16

19

Ове намирнице могу повећати ризик од карцинома, послушајте савјет онколога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner