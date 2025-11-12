Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Извор:
Филм "Повратак Жикине династије“, чија је београдска премијера 2. децембра, доноси ново поглавље у животима јунака серијала из осамдесетих, саопштили су продуценти, поводом данашњег појављивања првог трејлера.
Радња филма редитеља Милана Коњевића и сценаристкиње Милене Марковић прати Мишу Павловића, у тумачењу Николе Која, који се послије дужег времена поново сусреће са синовима који живе у Москви, наведено је у саопштењу.
''Када се на сцени појаве млади Жика и Милан, носиоци имена својих чувених прадједова, публику очекује нова генерација ‘Жикине династије’, са истом топлином, духовитошћу и породичним духом који су обиљежили оригиналну сагу и освојили срца гледалаца'', наводе.
Након првог филма “Луде године” (1977) редитељ Зоран Чалић (1931-2014) је снимио још девет филмова истоименог серијала комедија, који је у међувремену постао познат као “Жикина династија”.
Главне улоге су имали Драгомир Бојанић Гидра (1933-1993) и Марко Тодоровић (1929-2000), а посљедњи филм из серијала је био “Жикина женидба” (1992).
Завршено снимање нове Жикине династије
Осим Које, из првобитног серијала поново играју Весна Чипчић, Владимир Петровић и Гала Виденовић, а у “Повратку Жикине династије” су сада и Данијела Димитровска, Никола Брун, Гаврило Иванковић, Срђан Тимаров, Младен Совиљ и Јово Максић.
Ту су и Слободан Бода Нинковић, Љиљана Стјепановић, Милена Предић, Тамара Радовановић, Катарина Вељовић, Мина Ненадовић и многи други.
Продуценти филма Милан Тодоровић, Огњен Ракчевић, Горан Пековић и Јован Марковић, у продукцији Токинг вулф продакшн (Талкинг Wолф Продуцтионс), Олимп продукције и ФИТа. Филм је снимљен уз подршку Филмског центра Србије и платформе Аполон.
