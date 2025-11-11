Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

Извор:
Б92
11.11.2025
20:57
Коментари:0
Још у августу, први исјечак из драме ''Чаробњак из Кремља“ редитеља Оливера Асајаса, у којој глуме Пол Дано и Џуд Ло, објављен је прије премијере у Венецији.
Сада је коначно објављен и комплетан међународни трејлер, што додатно подиже очекивања.
Филм је заснован на истоименом роману Ђулијана да Емполија, а сценарио су написали Асајас и награђивани писац Емануел Карер. Радња нас води дубоко у политику постсовјетске Русије и успон Владимира Путина на власт. Пол Дано игра спин доктора и политичког савјетника Вадима Баранова, измишљеног лика инспирисаног стварним Владиславом Сурковом, док Џуд Ло игра Путина, који се у првим кадровима појављује као хладнокрвни агент КГБ-а прожет амбицијом и жеђи за моћи.
У трејлеру, Путин каже Баранову: - Оно што ме занима... је моћ. Не занима ме Нобелова награда за мир. Желим рат.
Трејлер такође открива Алишу Викандер као Барановљеву супругу Ксенију, Тома Стариџа као банкара и олигарха заснованог на Михаилу Ходорковском, бившем нафтном и гасном тајкуну који је завршио у затвору након што се супротставио Путиновој власти, Вила Кина као покојног олигарха Бориса Березовског, који је умро у егзилу у Лондону под сумњивим околностима, и Џефрија Рајта као америчког новинара у Москви коме се Баранов поверава.
''Иако је готово у потпуности смјештен у реалполитику Москве почетком 21. вијека, 'Чаробњак Кремља' упозорава Запад како је уопште дошао до ове тачке“, написао је критичар Дејмон Вајс у својој рецензији из Венеције.
Сцена
Објављен први трејлер за филм о Мајкл Џексону
Филм је тамо добио овације које су трајале 12 минута, а од тада је приказан у Торонту, Сан Себастијану, Лондону и низу других фестивала. Сљедећа станица је децембарски Филмски фестивал на Црвеном мору, преноси Б92.
Најновије
Најчитаније
23
06
22
15
22
08
22
02
21
55
Тренутно на програму