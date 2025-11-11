Logo
Large banner

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Извор:

СРНА

11.11.2025

20:47

Коментари:

0
Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је његова ранија одлука да прогласи 11. новембар и 8. мај у САД данима побједе у Првом и Другом свјетском рату дјелимично инспирисана Даном побједе у Русији.

"Гледао сам Велику Британију и Русију како прослављају Дан побједе у Другом свјетском рату, и рекао сам, морамо имати Дан побједе. Нико није ни причао о томе у нашој земљи", рекао је Трамп који је данас положио вијенац на гроб непознатог војника на гробљу Арлингтон у близини Вашингтона поводом Дана ветерана.

Donald Tramp

Економија

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

Трамп је напоменуо да је такође гледао како се такви комеморативни догађаји одржавају у Француској.

Он је додао да је из тог и других разлога, у мају ове године, прогласио 11. новембар и 8. мај данима побједе у Првом и Другом свјетском рату.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Русија

Дан побједе над фашизмом

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп пријети Би-Би-Си-ју тужбом од милијарду долара због наводног уплитања у изборе

1 д

0
Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Свијет

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

1 д

0
Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

1 д

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

1 д

0

Више из рубрике

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Свијет

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

24 мин

0
Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

Свијет

Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

1 ч

0
Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

Свијет

Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

1 ч

0
Заокрет! Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о бродовима!

Свијет

Заокрет! Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о бродовима!

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

20

57

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

20

49

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

20

47

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

20

45

Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner