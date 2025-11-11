Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је његова ранија одлука да прогласи 11. новембар и 8. мај у САД данима побједе у Првом и Другом свјетском рату дјелимично инспирисана Даном побједе у Русији.
"Гледао сам Велику Британију и Русију како прослављају Дан побједе у Другом свјетском рату, и рекао сам, морамо имати Дан побједе. Нико није ни причао о томе у нашој земљи", рекао је Трамп који је данас положио вијенац на гроб непознатог војника на гробљу Арлингтон у близини Вашингтона поводом Дана ветерана.
Трамп је напоменуо да је такође гледао како се такви комеморативни догађаји одржавају у Француској.
Он је додао да је из тог и других разлога, у мају ове године, прогласио 11. новембар и 8. мај данима побједе у Првом и Другом свјетском рату.
