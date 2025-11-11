Заокрет! Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о бродовима!

11.11.2025
18:46
Коментари:0
Велика Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о сумњивим бродовима за кријумчарење дроге у Карибима, јер не жели да буде саучесник у америчким војним нападима и сматра да су ти напади нелегални, рекли су извори упознати са ситуацијом за Си-ен-ен.
Одлука Лондона представља значајан раскид са његовим најближим савезником и партнером у обавјештајној сарадњи и наглашава растући скептицизам у вези са законитошћу америчке војне кампање у Латинској Америци.
Годинама је Велика Британија, која контролише више територија у Карибима гдје има стациониране обавјештајне ресурсе, помагала САД да лоцирају бродове за које се сумњало да превозе дрогу, како би их америчка обалска стража могла пресрести, рекли су извори.
То је значило да би бродови били заустављени, прегледани, посада ухапшена, а дрога заплијењена.
Те обавјештајне информације су обично слане Заједничкој међуагенцијској радној групи Југ, која је стационирана на Флориди и укључује представнике више партнерских земаља, а чији је циљ сузбијање илегалне трговине дрогом.
Међутим, убрзо након што су САД у септембру почеле да изводе смртоносне нападе на те бродове, Британија је постала забринута да би САД могле користити британске обавјештајне податке за одабир циљева.
Британски званичници вјерују да амерички војни напади, у којима је убијено 76 људи, крше међународно право, рекли су извори. Обустава размјене обавјештајних података почела је прије више од мјесец дана.
Високи комесар Уједињених нација за људска права, Фолкер Тирк, изјавио је прошлог мјесеца да ти напади крше међународно право и представљају „ванправна убиства“.
Британија се слаже са том оцјеном, рекли су извори за Си-ен-ен.
Британска амбасада у Вашингтону, Пентагон и Бијела кућа нису одговорили на захтјеве за коментар.
