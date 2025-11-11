Logo
Large banner

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

11.11.2025

17:49

Коментари:

0
Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона
Фото: Printscreen/X

Сви чланови посаде, њих 20, турског војног транспортног авиона Ц-130 погинули су у паду авиона на граници Грузије и Азербејџана, саопштила је данас (11.новембар) Турска.

Авион Ц-130 полетио је из Азербејџана и враћао се у Турску када се срушио, навело је турско Министарство одбране на мрежи X, преноси Јузорњуз.

Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је "дубоку тугу" и саучешће породицама погинулих.

"Уз божју вољу, пребродићемо овај пад са минимумом муке. У нашим молитвама смо уз наше мученике", рекао је Ердоган.

Предсједник Азербејџана Илхам Алијев такође је упутио саучешће Ердогану, истичући да је несрећа "трагичан губитак војника" и изражавајући солидарност у овом тренутку бола.

Грузијско Министарство унутрашњих послова саопштило је да се авион срушио у општини Sighnaghi, близу границе с Азербејџаном ида је покренута истрага.

Покренута је потрага и спасилачка операција у координацији с азербејџанским и грузијским властима.

Ц-130 Херцулес, који производи америчка компанија "Лоцкхеед Мартин", има четири мотора и намијењен је за војне транспортне задатке.

Авион је дизајниран за слијетање и полетање са неуређених или полууређених писта, а користи се за превоз војног терета, трупа и евакуацију.

Подијели:

Тагови:

авион

Turska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

Свијет

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

3 ч

0
ЕУ оснива нову обавјештајну јединицу

Свијет

ЕУ оснива нову обавјештајну јединицу

3 ч

0
Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

Свијет

Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

4 ч

0
Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

Свијет

Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

20

57

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

20

49

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

20

47

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

20

45

Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner