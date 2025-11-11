Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

11.11.2025
Сви чланови посаде, њих 20, турског војног транспортног авиона Ц-130 погинули су у паду авиона на граници Грузије и Азербејџана, саопштила је данас (11.новембар) Турска.
Авион Ц-130 полетио је из Азербејџана и враћао се у Турску када се срушио, навело је турско Министарство одбране на мрежи X, преноси Јузорњуз.
Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је "дубоку тугу" и саучешће породицама погинулих.
"Уз божју вољу, пребродићемо овај пад са минимумом муке. У нашим молитвама смо уз наше мученике", рекао је Ердоган.
Предсједник Азербејџана Илхам Алијев такође је упутио саучешће Ердогану, истичући да је несрећа "трагичан губитак војника" и изражавајући солидарност у овом тренутку бола.
Грузијско Министарство унутрашњих послова саопштило је да се авион срушио у општини Sighnaghi, близу границе с Азербејџаном ида је покренута истрага.
Покренута је потрага и спасилачка операција у координацији с азербејџанским и грузијским властима.
Ц-130 Херцулес, који производи америчка компанија "Лоцкхеед Мартин", има четири мотора и намијењен је за војне транспортне задатке.
Авион је дизајниран за слијетање и полетање са неуређених или полууређених писта, а користи се за превоз војног терета, трупа и евакуацију.
