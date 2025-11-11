Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

Извор:
СРНА
11.11.2025
17:36
Коментари:0
Украјинац осумњичен за учешће у експлозијама на гасоводу "Сјеверни ток" 2022. године Серхиј К. прекинуо је штрајк глађу који је започео 31. октобра након што су италијанске власти обећале да ће поштовати његова права, рекао је његов адвокат Никола Канестрини.
Канестрини је рекао да је његов клијент прекинуо штрајк након што је добио увјеравања да ће добити храну која задовољава његове здравствене потребе.
Серхиј К. је одбио храну у знак протеста због затворских услова и због, како је његов адвокат рекао, неуспјеха у обезбјеђивању одговарајуће исхране. Канестрини је раније рекао да његов клијент пати од панкреатитиса и целијакије, као и да је веган.
БиХ
Украјинац ухапшен због масовних подводних експлозија: Једна од највећих саботажа у Европи
Овај Украјинац је ухапшен у Италији у августу по њемачкој потјерници и негирао је било какву улогу у експлозијама које су прекинуле испоруку руског гаса Европи.
Апелациони суд у Болоњи је прошлог мјесеца наредио његов трансфер у Њемачку, до којег остаје у строго чуваном затвору у Италији.
Свијет
Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали
Нико није преузео одговорност за експлозије из 2022. године које су и Москва и Запад описали као саботажу, док је Украјина негирала било какву умијешаност.
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму