Logo
Large banner

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

Извор:

СРНА

11.11.2025

17:36

Коментари:

0
Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу
Фото: Pixabay

Украјинац осумњичен за учешће у експлозијама на гасоводу "Сјеверни ток" 2022. године Серхиј К. прекинуо је штрајк глађу који је започео 31. октобра након што су италијанске власти обећале да ће поштовати његова права, рекао је његов адвокат Никола Канестрини.

Канестрини је рекао да је његов клијент прекинуо штрајк након што је добио увјеравања да ће добити храну која задовољава његове здравствене потребе.

Серхиј К. је одбио храну у знак протеста због затворских услова и због, како је његов адвокат рекао, неуспјеха у обезбјеђивању одговарајуће исхране. Канестрини је раније рекао да његов клијент пати од панкреатитиса и целијакије, као и да је веган.

Саботажа Сјеверног тока

БиХ

Украјинац ухапшен због масовних подводних експлозија: Једна од највећих саботажа у Европи

Овај Украјинац је ухапшен у Италији у августу по њемачкој потјерници и негирао је било какву улогу у експлозијама које су прекинуле испоруку руског гаса Европи.

Апелациони суд у Болоњи је прошлог мјесеца наредио његов трансфер у Њемачку, до којег остаје у строго чуваном затвору у Италији.

јеж тенк

Свијет

Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

Нико није преузео одговорност за експлозије из 2022. године које су и Москва и Запад описали као саботажу, док је Украјина негирала било какву умијешаност.

Подијели:

Тагови:

Ukrajinac

Италија

osuđenik

Sjeverni tok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

Свијет

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

2 ч

0
Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Свијет

Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

7 ч

0
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

Свијет

Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

9 ч

0
Руси тврде: Осујетили смо опасни план Британије и Украјине

Свијет

Руси тврде: Осујетили смо опасни план Британије и Украјине

9 ч

0

Више из рубрике

ЕУ оснива нову обавјештајну јединицу

Свијет

ЕУ оснива нову обавјештајну јединицу

41 мин

0
Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

Свијет

Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

1 ч

0
Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

Свијет

Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

1 ч

0
Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

Свијет

Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner