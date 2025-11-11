Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

Извор:
Танјуг
11.11.2025
15:25
Коментари:0
Војни гинеколог из америчке државе Тексас оптужен је да је тајно снимао жене током интимних прегледа, наводи се у тужби у коју је CBS имао увид, додајући да је Војска САД занемарила и претходне оптужбе на његов рачун током службовања на Хавајима.
Према наводима из тужбе, мајор Блејн Мекгроу, гинеколог-акушер у медицинском центру "Карл Р. Дарнал" у Форт Худу, "злоупотријебио је свој положај повјерења како би сексуално искоришћавао, манипулисао и тајно снимао жене које су биле под његовом медицинском бригом".
Тужба је поднијета Окружном суду округа Бел у име жене означене псеудонимом Џејн До, ради заштите њеног идентитета.
Према документу, Џејн До се обратила Мекгроуу због болова у карлици и проблема с материцом.
Током најмање седам или осам прегледа, љекар је наводно слао медицинске сестре из ординације и обављао "непотребне и понижавајуће" прегледе дојки и вагине, који нису имали везе с њеним здравственим стањем.
У тужби се наводи да оптужбе против Мекгроа укључују и непримјерено додиривање, грубе примједбе и извођење непотребних процедура.
Адвокат Ендру Кобос, који заступа тужитељку, изјавио је за CBS News да у овом тренутку представља још 45 наводних жртава истог љекара.
Званичници Форт Худа саопштили су да је Мекгроу суспендован 17. октобра, истог дана када је примљена прва пријава.
Тужба наводи да је током једног прегледа, 14. октобра, Мекгроу наводно лажно симулирао телефонски разговор, затим наставио преглед док је његов телефон био у џепу кошуље с камером окренутом према пацијенткињи, снимајући је без њеног знања.
Након тога ју је, према наводима, наговорио да се скине ради прегледа карлице и дојки, иако за то није било медицинског разлога.
Према тужби, војни истражитељи су 17. октобра контактирали Џејн До и показали јој фотографије које су наводно настале током једног од тајних снимања.
Уређаји на којима су пронађени материјали садржали су снимке и других пацијенткиња.
Тужба оптужује војску САД да је била упозната с понашањем љекара још током његовог службовања у војној болници Триплер на Хавајима, али да су надређени "занемарили упозорења, исмијавали вјеродостојне оптужбе и омогућили Мекгроуу да настави с радом".
"Војска није учинила ни најмањи напор да пружи психолошку помоћ, нити је контактирала пацијенткиње које су потенцијалне жртве", стоји у тужби.
