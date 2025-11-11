Logo
Large banner

Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

Извор:

Танјуг

11.11.2025

15:25

Коментари:

0
Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа
Фото: Pixabay

Војни гинеколог из америчке државе Тексас оптужен је да је тајно снимао жене током интимних прегледа, наводи се у тужби у коју је CBS имао увид, додајући да је Војска САД занемарила и претходне оптужбе на његов рачун током службовања на Хавајима.

Према наводима из тужбе, мајор Блејн Мекгроу, гинеколог-акушер у медицинском центру "Карл Р. Дарнал" у Форт Худу, "злоупотријебио је свој положај повјерења како би сексуално искоришћавао, манипулисао и тајно снимао жене које су биле под његовом медицинском бригом".

Трудница

Хроника

Жена преминула на порођају, покренут поступак против гинеколога

"Непотребни и понижавајући прегледи"

Тужба је поднијета Окружном суду округа Бел у име жене означене псеудонимом Џејн До, ради заштите њеног идентитета.

Према документу, Џејн До се обратила Мекгроуу због болова у карлици и проблема с материцом.

Током најмање седам или осам прегледа, љекар је наводно слао медицинске сестре из ординације и обављао "непотребне и понижавајуће" прегледе дојки и вагине, који нису имали везе с њеним здравственим стањем.

У тужби се наводи да оптужбе против Мекгроа укључују и непримјерено додиривање, грубе примједбе и извођење непотребних процедура.

dom zdravlja banjaluka

Друштво

Од сутра могућа промјена породичног љекара, гинеколога и педијатра, без навођења разлога

Тајно снимао пацијенткињу

Адвокат Ендру Кобос, који заступа тужитељку, изјавио је за CBS News да у овом тренутку представља још 45 наводних жртава истог љекара.

Званичници Форт Худа саопштили су да је Мекгроу суспендован 17. октобра, истог дана када је примљена прва пријава.

Тужба наводи да је током једног прегледа, 14. октобра, Мекгроу наводно лажно симулирао телефонски разговор, затим наставио преглед док је његов телефон био у џепу кошуље с камером окренутом према пацијенткињи, снимајући је без њеног знања.

Након тога ју је, према наводима, наговорио да се скине ради прегледа карлице и дојки, иако за то није било медицинског разлога.

foca bolnica

Хроника

Гинеколог ослобођен за пад бебе у рађаони, бабици ће се судити поново!

Оптужбе и на рачун војске

Према тужби, војни истражитељи су 17. октобра контактирали Џејн До и показали јој фотографије које су наводно настале током једног од тајних снимања.

Уређаји на којима су пронађени материјали садржали су снимке и других пацијенткиња.

Тужба оптужује војску САД да је била упозната с понашањем љекара још током његовог службовања у војној болници Триплер на Хавајима, али да су надређени "занемарили упозорења, исмијавали вјеродостојне оптужбе и омогућили Мекгроуу да настави с радом".

"Војска није учинила ни најмањи напор да пружи психолошку помоћ, нити је контактирала пацијенткиње које су потенцијалне жртве", стоји у тужби.

Подијели:

Тагови:

ginekolog

SAD

optužbe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гинеколози открили шта не подносе кад жене дођу на преглед

Здравље

Гинеколози открили шта не подносе кад жене дођу на преглед

8 мј

0
Гинеколог моли жене старије од 50 година да усвоје једну навику

Здравље

Гинеколог моли жене старије од 50 година да усвоје једну навику

3 мј

0
Потврђена оптужница против гинеколога осумњиченог за акушерско насиље

Хроника

Потврђена оптужница против гинеколога осумњиченог за акушерско насиље

11 мј

0

Бања Лука

Гинеколог и пензионер водиће Градску топлану?

1 год

0

Више из рубрике

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

Свијет

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

2 ч

0
Расизам се враћа у британску политику

Свијет

Расизам се враћа у британску политику

2 ч

0
Шок у Њемачкој: Планирано убиство Олафа Шолца и Ангеле Меркел

Свијет

Шок у Њемачкој: Планирано убиство Олафа Шолца и Ангеле Меркел

2 ч

0
Стравичан снимак рушења турског војног авиона

Свијет

Стравичан снимак рушења турског војног авиона

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner