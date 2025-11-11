Logo
Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Извор:

СРНА

11.11.2025

17:05

Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње
Фото: Tanjug

Петоструки освајач Златне лопте, португалски нападач Кристијано Роналдо, објавио је да ће Свјетско првенство у фудбалу 2026. бити његово посљедње.

Свјетско првенство у фудбалу 2026. требало би да се одржи од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и САД. Ово ће бити прво Свјетско првенство на којем ће учествовати 48 националних тимова и прво које ће бити домаћин у три земље.

"Дефинитивно да, јер ћу имати 41 годину", рекао је Роналдо за Си-Ен-Ен када су га питали да ли ће тај турнир бити посљедњи у његовој каријери.

ronaldo

Фудбал

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Осврћући се на своју каријеру, Роналдо је рекао да је поносан на своја достигнућа и да жели да ужива у преосталом времену у спорту.

"У игри сам посљедњих 25 година. Урадио сам све. Имам много рекорда у различитим клубовима, а такође и у националним тимовима. Заиста сам поносан, зато хајде да уживамо у тренутку", рекао је Роналдо.

Роналдо је петоструки освајач Златне лопте, петоструки освајач Лиге шампиона, европски шампион са Португалијом. Прије него што се придружио саудијском клубу "Ал-Наср", Роналдо је играо за португалски "Спортинг", енглески "Манчестер Јунајтед", шпански "Реал Мадрид" и италијански "Јувентус".

