Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Извор:
СРНА
11.11.2025
17:05
Коментари:0
Петоструки освајач Златне лопте, португалски нападач Кристијано Роналдо, објавио је да ће Свјетско првенство у фудбалу 2026. бити његово посљедње.
Свјетско првенство у фудбалу 2026. требало би да се одржи од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и САД. Ово ће бити прво Свјетско првенство на којем ће учествовати 48 националних тимова и прво које ће бити домаћин у три земље.
"Дефинитивно да, јер ћу имати 41 годину", рекао је Роналдо за Си-Ен-Ен када су га питали да ли ће тај турнир бити посљедњи у његовој каријери.
Фудбал
Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру
Осврћући се на своју каријеру, Роналдо је рекао да је поносан на своја достигнућа и да жели да ужива у преосталом времену у спорту.
"У игри сам посљедњих 25 година. Урадио сам све. Имам много рекорда у различитим клубовима, а такође и у националним тимовима. Заиста сам поносан, зато хајде да уживамо у тренутку", рекао је Роналдо.
Роналдо је петоструки освајач Златне лопте, петоструки освајач Лиге шампиона, европски шампион са Португалијом. Прије него што се придружио саудијском клубу "Ал-Наср", Роналдо је играо за португалски "Спортинг", енглески "Манчестер Јунајтед", шпански "Реал Мадрид" и италијански "Јувентус".
Фудбал
1 седм0
Фудбал
1 седм0
Тенис
3 седм0
Фудбал
3 седм0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму