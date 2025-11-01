Роналдов син иде очевим стопама, постигао гол за Португал

Извор:
Кристијано Роналдо јуниор, познатији под надимком Кристијанињо, већ је осјетио како је то славити гол у дресу Португала.
Млади нападач, који има само 15 година, постигао је први погодак у побједи Португала над Велсом резултатом 3:0, на турниру који окупља неке од највећих фудбалских талената Европе.
Гол је постигао непосредно прије полувремена, након лијепе тимске акције, коју је сам завршио прецизним ударцем ниско у десни угао гола Велшана.
Његов смирен и самоувјерен начин прославе неизбежно је подсјетио на легендарног Кристијана Роналда.
🚨🚨| Cristiano Jr has officially opened his account for Portugal U16! 🇵🇹🔥pic.twitter.com/jpY08Ozpi5— CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025
Кристијанињо није одиграо читав меч, заменио га је у 62. минуту Рафаел Кабрал, који је постигао преостала два гола за младу селекцију Португала.
Португал ће се сљедећег уторка састати са Енглеском, а све указује на то да ће син португалске фудбалске звијезде поново бити стартер.
Већ послије само двије утакмице, млади Роналдо је стекао поштовање саиграча и пажњу навијача.
Има презиме, има таленат, али што је најважније, има глад за успехом, рођену из гледања како његов отац осваја свијет головима.
