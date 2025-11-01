Logo

Роналдов син иде очевим стопама, постигао гол за Португал

Извор:

Б92

01.11.2025

15:38

Кристијано Роналдо јуниор, познатији под надимком Кристијанињо, већ је осјетио како је то славити гол у дресу Португала.

Млади нападач, који има само 15 година, постигао је први погодак у побједи Португала над Велсом резултатом 3:0, на турниру који окупља неке од највећих фудбалских талената Европе.

Гол је постигао непосредно прије полувремена, након лијепе тимске акције, коју је сам завршио прецизним ударцем ниско у десни угао гола Велшана.

Његов смирен и самоувјерен начин прославе неизбежно је подсјетио на легендарног Кристијана Роналда.

Кристијанињо није одиграо читав меч, заменио га је у 62. минуту Рафаел Кабрал, који је постигао преостала два гола за младу селекцију Португала.

Португал ће се сљедећег уторка састати са Енглеском, а све указује на то да ће син португалске фудбалске звијезде поново бити стартер.

Већ послије само двије утакмице, млади Роналдо је стекао поштовање саиграча и пажњу навијача.

Има презиме, има таленат, али што је најважније, има глад за успехом, рођену из гледања како његов отац осваја свијет головима.

