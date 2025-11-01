Суспендовано 149 турских фудбалских судија

Извор:
Фудбалски савез Турске (ФСТ) суспендовао је 149 судија и помоћних судија након што је истрагом утврђено да су се званичници који раде у професионалним фудбалским лигама кладили на утакмице.
Дисциплинска комисија Савеза изрекла је забране у трајању од осам до 12 мјесеци за 149 званичника због учешћа у активностима клађења, док су у току истраге против још три лица.
ФСТ је објавио комплетну листу имена на својој веб-страници и саопштио да су казне одређене узимајући у обзир "тежину дјела". Нису објављени додатни детаљи о текућим истрагама или случајевима.
Предсједник ФСТ-а Ибрахим Хаџосманоглу рекао је да је истрагом откривено да је 371 од 571 активног судије у турским професионалним лигама имао кладионичарске налоге, а да се 152 међу њима њих активно коцка.
Он је додао да су поједине судије поставиле запањујући број опклада, при чему се један кладио 18.227 пута, а 42 судије су се кладиле на више од 1.000 фудбалских утакмица. Утврђено је да има и судија који су се кладили само једном.
