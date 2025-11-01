Logo

У Српској рођено 20 беба

01.11.2025

08:56

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, 13 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Четрнаест беба рођено је у Бањалуци, по двије у Добоју и Зворнику, а по једна у Приједору и Бијељини.

У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју двије дјевојчице, у Зворнику дјевојчица и дечак, у Приједору дјевојчица, а у Бијељини дјечак.

Порода није било у Источном Сарајеву, Требињу, Невесињу, Фочи и Градишци.

Таг:

bebe

