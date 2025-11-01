У Српској рођено 20 беба

01.11.2025
08:56
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, 13 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Четрнаест беба рођено је у Бањалуци, по двије у Добоју и Зворнику, а по једна у Приједору и Бијељини.
У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју двије дјевојчице, у Зворнику дјевојчица и дечак, у Приједору дјевојчица, а у Бијељини дјечак.
Порода није било у Источном Сарајеву, Требињу, Невесињу, Фочи и Градишци.
Најновије
Најчитаније
11
49
11
47
11
38
11
33
11
21
Тренутно на програму