Дан жалости у Српској поводом годишњице трагедије у Новом Саду

У Републици Српској данас је Дан жалости поводом обиљежавања годишњице трагедије у Новом Саду, када је у паду надстрешнице на Жељезничкој станици погинуло 16 људи.
Према одлуци Владе Републике Српске донесеној на телефонској сједници, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља у знак саосјећања са грађанима Новог Сада и Србије.
Све планиране културне и спортске манифестације, као и телевизијски и радијски садржаји, треба да буду прилагођени Дану жалости, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
У саопштењу се подсјећа да се 1. новембра прошле године урушила метална надстрешница на перону новосадске Жељезничке станице.
У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа, међу којима су била и дјеца.
