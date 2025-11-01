Logo

Дан жалости у Српској поводом годишњице трагедије у Новом Саду

АТВ

01.11.2025

07:06

У Републици Српској данас је Дан жалости поводом обиљежавања годишњице трагедије у Новом Саду, када је у паду надстрешнице на Жељезничкој станици погинуло 16 људи.

Према одлуци Владе Републике Српске донесеној на телефонској сједници, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља у знак саосјећања са грађанима Новог Сада и Србије.

Све планиране културне и спортске манифестације, као и телевизијски и радијски садржаји, треба да буду прилагођени Дану жалости, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

У саопштењу се подсјећа да се 1. новембра прошле године урушила метална надстрешница на перону новосадске Жељезничке станице.

У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа, међу којима су била и дјеца.

Нови Сад

dan žalosti

