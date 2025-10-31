Logo

Колико коштају товљеници? Креће сезона крмокоља, ево зашто се више воле полутке

Чим стегну први мразеви, отприлике у другој половини новембра, у Српској креће сезона свињокоља.

Ријеч је о традицији коју Срби дуго његују, а која је прилика да се породица и пријатељи окупе, те да уз дружење и добро расположење припреме месо за зиму.

Интересовање за товљенике већ је порасло, тако да се домаћини увелико распитују гд‌је има дебелих и квалитетних свиња и која је њихова цијена.

Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, килограм живе ваге товљеника тренутно кошта од 4,5 до 5 КМ.

"Свињокољ ће кренути чим захлади, а људи се већ увелико интересују за ову робу", каже за Српскаинфо предсједник овог удружења Мишо Маљчић.

Парадајз

Занимљивости

Парадајз "еволуира уназад"

Према његовим ријечима, цијена товљеника је нешто виша него претходних мјесеци.

До тога је дошло због повећане тражње која ће трајати све до почетка децембра.

"Међутим, цијена товљеника је заиста оптимална, односно рентабилна за купце. Ријеч је о цијени која није висока, а за коју људи могу да добију квалитетну домаћу свињу", истиче Маљчић.

Додаје да су најтраженије свиње тежине од 140 до 200 килограма.

Практично, за свињу од неких 180 килограма потребно је издвојити око 900 КМ.

"Осим товљеника, грађани су заинтересовани и за полутке, јер тако добију чисто месо које расоле и послије суше", поручује Маљчић.

Подсјетимо, у овом периоду прије 4 године, килограм живе ваге товљеника коштао је око 3,2 КМ.

