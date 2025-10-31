Грађани траже трајно рјешавање проблема паса луталица

Извор:
Грађани Горажда данас су поново са протестног окупљања затражили брзо и трајно рјешавање проблема у вези са псима луталицама у овом граду, као и утврђивање личне и колективне одговорности надлежних институција након што је пас луталица напао осмогодишњег дјечака и нанио му теже повреде.
Циљ данашњег окупљања је да се надлежни додатно упозоре на потребу системског и континуираног рјешавања овог проблема.
Организатори су поново упутили девет захтјева, међу којима су стално засједање Кантоналне владе и Градске управе, као и штабова цивилне заштите с циљем хитног дјеловања и побољшања безбједности грађана, а посебно дјеце.
Учесници протеста траже и веће присуство комуналних и инспекцијских служби на терену, те ангажман полиције.
Један од захтјева односи се и на хитно издвајање средстава за трошкове уклањања паса луталица.
Обраћања представника града и Босанско-подрињског кантона присутни су дочекали звиждуцима и негодовањем.
Из неформалне групе грађана, која је организатор протеста, поручили су да ће пажљиво пратити реакције надлежних, те да ће, уколико не дође до видљивих промјена, за 10 дана организовати ново окупљање, преносе федерални медији.
Пас луталица је у уторак, 28. октобра, напао осмогодишњег дјечака који је, према ријечима породице, задобио теже повреде главе и тијела и хоспитализован је на Педијатријском одјељењу Кантоналне болнице као хируршки пацијент.
Грађани Горажда организовали су у сриједу, 29. октобра, мирне протесте испред Градске управе и кантоналних институција.
