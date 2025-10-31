Илић: Дијалог једини легитимни пут за рјешавање унутрашњих проблема

Извор:
Србија сматра да су дијалог и консензус између два ентитета и три конститутивна народа у БиХ једини легитиман пут за рјешавање унутрашњих питања, а да су наметања рјешења контрапродуктивна и штетна за стабилност земље и региона, рекао је отправник послова при Сталној мисији Србије у УН Радомир Илић.
Он је на сједници Савјета безбједности УН посвећеној ситуацији у БиХ истакао да су у активности Канцеларије високог представника предузете у протеклом периоду продубиле подјеле и неповјерење у БиХ.
Илић је поздравио настојања америчког предсједника Доналда Трампа која су довела до стабилизације и истакао да политички представници у БиХ морају дијалогом да дођу до рјешења.
Илић је рекао да је Кристијан Шмит нарушио стабилност БиХ промјеном Изборног закона БиХ током изборне ноћи, иако то није његова надлежност и оно што је радио је противно европским кодексима, ставовима Веценцијанске комисије и међународних прописа о људским правима.
"Демократски изабрани предсједник ентитета је смијењен, јер је потписао указ о проглашењу закона који је усвојила Народна скупштина Републике Српске, а такозвани високи представник је претходно наметнуо закон којим поништава те законе, те је дошло до ретроактивне примјене", рекао је Илић.
Он је указао да неки из међународне заједнице Шмитову одлуку виде као владавину права, што доводи до сржи проблема.
"Политички дискурс у БиХ је све проблеме свео на само једну политичку фигуру. Међутим, у БиХ постоје дубљи институционални проблеми, не постоји консензус и то треба ријешити", рекао је Илић.
Он је навео да постоји тенденција политичког Сарајева да демократију посматра кроз централистичку призму која покушава да успостави контролу у мултиетничкој БиХ, што није одрживо.
Илић је указао да је из обраћања предсједавајућег и хрватског члана Предсједништва БиХ Жељка Комшића видљиво да он жели да се у БиХ сачува систем да мањина влада већином, што је подривање основних демократских начела.
"Овај приступ видимо и у ратнохушкачкој реторици, гдје се једна заједница оптужује да је агресор на своју земљу", указао је Илић.
Он је навео Дејтонски споразум ослонац и дио мира и стабилности БиХ, али и цијелог региона, те истакао да ће Србија наставити да се залаже за дијалог и да се придржава Дејтонског споразума као темеља мира.
"Дејтон није извршио расподјелу моћи, него одговорности", рекао је Илић.
Он је рекао да Србија подржава и продужетак мандата Мисији Алтеа, која, како је навео, има важну улогу у одржавању мира.
Илић је истакао да су односи Србије и БиХ један од стубова регионалне стабилности и просперитета.
Србија, како је навео, подржава суверенитет и територијални интегритет БиХ која се састоји од два ентитет и три конститутивна народа.
