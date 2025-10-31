САД у Савјету безбједности: Не желимо више градити нације или снажно интервенисати

Извор:
Представник САД при УН Дороти Шеј поздравила је одлуке НСРС које су довеле до деескалације и још једном снажно поручиле да САД неће градити нације или снажно интервенисати у другим државама.
"Америка је посвећена сачувању стабилности и мира на западном Балкану. Поздрављамо наставак мисије Алтеа. Чланови Савјета безбједност схватају неопходност мисије Алтеа. Од потписивања мировног споразума, Алтеа остаје кључна за подршку суверенитета и територијалног интегритета БиХ", поручила је Шеј и истакла да САД остају посвећене Дејтонском споразуму у циљу демократске и мирне БиХ.
"Наше расправе данас су у посебном тренутку када ситуација у БиХ наставља да се развија. Стабилност и деескалација мора бити главни приоритет. Настављамо да позивамо све стране да се уздрже акција које могу поткопати мир. БиХ посљедњих година суочава се са дестабилишућом кризом. САД су укључивале и помагале релаксацији ситуације. Посљедњих неколико мјесеци радили смо да обезбиједимо деескалацију. Подржавамо кораке Народне скупштине Републике Српске. У одговору на ове позитивне акције, уклонили смо санкције званичницима Српске", поручила је Шеј и појаснила да америчке санкције нису намијењене да буду сталне.
"Оне су одговор на посебне акције које су допринијеле кризи. Република Српска је урадила много. САД не жели више градити нације или снажно интервенисати. Сада је вријеме за локална рјешења, предвођена локалним политичарима представљајући три конститутивна народа", рекла је Шеј и поручила:
"Ови кораци приказују корак у том правцу. Позивамо све народе у БиХ да искористе ову прилику за већу стабилност и да се удаље од сталне кризе и да раде на просперитету кроз компромис. САД настављају да раде са парнерима да штите америчке интересе напретка у БиХ".
